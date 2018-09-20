金秋华诞 风雨铸梦——庆祝建国69周年

69年前的十月一日，毛主席站在天安门城楼上用洪亮的湖南口音向全世界庄严地宣告：中华人民共和国成立了！

69年前的十月一日，毛主席站在天安门城楼上用洪亮的湖南口音向全世界庄严地宣告：

中华人民共和国成立了！

中国人民从此站起来了！

就是从那一天起，新中国就象一条巨龙巍然屹立在世界东方。就是从那一天起，开启了中华民族伟大复兴的新纪元。

从那一天起，我们才拥有了：

960万平方公里的陆地疆土，

300万平方公里的管辖海域。

从那一天起，我们才拥有了：

灵动婉约的南方，

雄浑辽阔的北国。

黄河长江，三山五岳；

洞庭潇湘，苍洱毓秀；

西至喜马拉雅，世界屋脊；

东泛碧波，广阔海域任遨游；

北至漠河，变幻极光奇景；

南临曾母，蕴藏矿产丰富。

从那一天起，中国，以奇伟的姿态，屹立于世界民族之林。

一番风雨路三千，到现在为止，新中国，已经走过了69个年头。新中国的69个年轮，如同69座丰碑，铭刻在世界发展史之中。

新中国69年，是中国经济实力和综合国力极大增强的69年。

新中国69年，是中国人民生活水平普遍得到提高的69年。

新中国69年，是中国国际地位空前提高的69年。

新中国69年，是中国国防建没和武器装备显著增强的69年。

69年来，新中国自力更生艰苦奋斗的号角震撼了整个世界。

69年来，中国走上了社会主义道路为亿万劳动人民开辟了通向共同富裕的光明大道。

69年来，勤劳和勇敢的中国人民用自已智慧的头脑和勤劳的双手，在神州大地，在世界东方，创造了前所未有的人间奇迹。

69年来，伟大的中华民族自强不息，团结奋斗，砥砺奋进，勇往直前。

回首一路走来的岁月，我们看到了一个日益强大，愈加自信的中国。

69年，筚路蓝缕，风雨兼程。

69年，春华秋实，砥砺奋进。

中国，已经迈入新的时代，宏伟蓝图已然绘就。民族伟大复兴的征程就在脚下。

下一站的中国，我们携手，再出发……（瀍河区编办 崔玉娜）