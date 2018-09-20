六十九年风和雨 古城旧貌换新颜

洛河岸，微风细雨滋润着这片肥沃的土地，这凝聚着千年的文明古城里，有充满现代科技的工业园；当你站在望朝岭，俯瞰这整个老城，这形似一匹骏马的地形上，林立的高楼像它身上长出的翅膀，要朝着远方飞奔！洛河岸，微风细雨滋润着这片肥沃的土地，这凝聚着千年的文明古城里，有充满现代科技的工业园；当你站在望朝岭，俯瞰这整个老城，这形似一匹骏马的地形上，林立的高楼像它身上长出的翅膀，要朝着远方飞奔！

洛河岸，微风细雨滋润着这片肥沃的土地，这凝聚着千年的文明古城里，有充满现代科技的工业园；当你站在望朝岭，俯瞰这整个老城，这形似一匹骏马的地形上，林立的高楼像它身上长出的翅膀，要朝着远方飞奔！

那是69年前，伟大祖国的第一个生日，中州路两旁的法国梧桐还是一颗树苗，而如今，你从中州路过时，参天茂盛是她给我们最真诚的问候；那是69年前，还没有九都路，有的是那一排红砖民居，而如今，定鼎立交像一条大弓，弦上的九都之箭，朝着胜利的目标射出。

当你站在丽景门前，霓虹的灯光中穿梭的车辆会让你在笔墨纸砚的优雅中体会到现代化带来的舒适；当你站在洛邑古城里，古色古香的文玩器玉中有最便捷的微信支付让人感叹什么是国富民强；又或者你站在了新街桥头，壮阔的河水旁如织的游人是这座古城最美的点缀……

69年对于一个人来讲或许是半生时间，但对于一个国家，69年取得的丰功伟绩是举世瞩目的。祖国在创造了一个又一个不可能的同时，古城上下也时刻在奋力拼搏，那繁华的街道上来来往往的人群就是我们事业蒸蒸日上的最好见证。（老城区纪委李重阳）