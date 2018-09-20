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忆祖国69周年伟大成就 砥砺前行谱写“中国梦”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 14:12

　　金秋时节，神州大地洋溢着丰收的喜悦，我们迎来中华人民共和国69岁华诞。69年来，人民生活跃入新天地，强国复兴打开新天地，社会主义迈进新天地，最根本的就在于坚持中国共产党的领导。在这个秋高阳暖的美好季节，不仅外国友人为新中国成立69周年送上由衷祝福，国内各族各界群众也纷纷以各种各样的方式歌颂赞美伟大的祖国和伟大的中国共产党，抒发对新时代幸福生活的真挚感受。

　　69年来，中国经济发展全球瞩目。1949年中国国民总产值只有近123亿美元，而到了2017年中国国内生产总值已经高达82.71万亿元人民币(约12万亿美元)。人均GDP由1978年的160美元增长到2017年超过8800美元，中国这个世界上最大的发展中国家迅速跃升为世界第二大经济体，创造了人类社会发展史上惊天动地的发展奇迹。

　　69年来，中国民生改善有目共睹。“民为邦本，本固邦宁”。经过40年不懈努力，我国已经有7亿多人摆脱了贫困，书写了世界减贫史上的“中国奇迹”。一大批惠民举措落地实施，人民获得感显著增强。教育事业全面发展，中西部和农村教育明显加强。就业状况持续改善，城镇新增就业年均一千三百万人以上。城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩大。覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，人民健康和医疗卫生水平大幅提高，保障性住房建设稳步推进。

　　69年来，中国国际贡献世界点赞。成立之初，新中国面临着被“开除球籍”的危险。69年矢志发展，中国已成世界第二大经济体，在全球治理体系变革中的作用举足轻重。成立亚洲基础设施投资银行、提出“一带一路”倡议等等，都为世界各国提供了更多搭乘“中国快车”的机会，中国在世界上发挥的作用也越来越重要。

　　现在，我们已经前所未有地靠近世界舞台中心，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的目标，前所未有地具有实现这个目标的能力和信心。新时代新征程，13亿多人民群众就应始终高举伟大旗帜、坚定“四个自信”，在以习近平同志为核心的党中央领导下，为中国特色社会主义谱写新的篇章，为中华民族伟大复兴增添新的荣光，为人类命运共同体贡献中华民族的智慧。（老城区审计局 李凌）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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