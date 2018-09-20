老城是洛阳的灵魂，承载洛阳人民太多的情感和记忆！改革开放40年，尤其是党的十八大以来，盛世春风，老城迎来了快速发展的机遇，在建设中国特色社会主义道路上，奋发图强，为洛阳全面振兴担当着历史使命，留住老洛阳底片，建好新洛阳客厅，在传承历史文脉，保护古建筑和非物质文化遗产传承方面做出了巨大贡献！古今兴废看洛阳，老城以独有的文化自信展现出千年圣城的独特魅力。

老城是洛阳的灵魂，承载洛阳人民太多的情感和记忆！改革开放40年，尤其是党的十八大以来，盛世春风，老城迎来了快速发展的机遇，在建设中国特色社会主义道路上，奋发图强，为洛阳全面振兴担当着历史使命，留住老洛阳底片，建好新洛阳客厅，在传承历史文脉，保护古建筑和非物质文化遗产传承方面做出了巨大贡献！古今兴废看洛阳，老城以独有的文化自信展现出千年圣城的独特魅力。

老城，我深爱的家！

往事就如斑驳的老墙

在我灵魂深处激荡

岁月风霜留下沧桑

胡同里散发酸浆的味道

我到家了

小巷子，

我来来回回踱步

一场雨打湿了我的眼眸

记忆中东西大街很长，很长

商贾云集

那时主街是土路，下雨就会泥泞

街道招牌，字号旌幡飘扬

家家户户烧煤球，炉火炊烟袅袅

似铜驼暮雨，云霞层绕

慢慢在阳光下沉淀出老汤的醇香

鼓楼是童年欢乐嬉戏的街道

瞻云就日

明代修筑，就一直晨钟暮鼓

青石板路淳朴而有温度

老槐树下奶奶在缝衣服

三五成群人唠嗑

下棋，悠闲自在

嘣爆米花声，总惊飞树上的麻雀

乡音的每一张笑脸都是盛开的花朵

一声招呼如婉转在身边优美的音符

老城，记载着帝都文化基因

每一寸土地足以让你去敬仰和追寻

四眼老井默默守望着

孟郊、卢仝、韩愈夕阳亭喝茶作诗

跟文庙见证每一段千年时光

九街十八巷七十二胡同古韵盎然

人潮如织的十字街小吃，可口味美

挑动着我的味蕾，和乡愁

脚下是皇宫东城宣仁门遗址

丝绸古道在这启程，驼铃声声

琵琶羌笛，胡姬美酒

大街上华灯溢彩

每一盏高高挂起的红灯笼

都是一个个深情的呼唤和祝福

深深的庭院，狭长的小路

充满期待的回家脚步

门楣高大，轴线分明

帘幕数重，杨柳堆烟

把古老的格局和记忆唤醒

又被一双双思乡的双手捧起

绣楼隐约，一女子在探望

梳妆台上的寂寞

在夕阳余晖下渐渐泛黄

金元古城墙搭载在隋唐遗址上

唐诗宋韵，千古绝唱

元明清苦涩更迭

唢呐朝天，喇叭生烟

如泣如诉

多少帝王枕着她如梦

又迷失在历史的褶皱里，断层

尽显英雄本色，淘尽了风流人物

看新潭万艘帆影消逝

洛水退却

城墙夯土，夯窝在这里沉睡

一帘幽梦，不想惊动

文峰塔耸立

狼烟四起，枪眼残存

近代古洛铁血战争

回望柳林

牵动无数人遐想

东城桃李须臾尽

才子夜月闻笛思故园

杨柳依依，云影徘徊

南大街周南驿站

林则徐、两宫回銮在此居住

德国地理学家李希霍芬在驿站，第一个

提出古老的“丝绸之路”

从洛阳推向世界

民国风云变幻

吴佩浮、冯玉祥、林东郊、林森

武庭麟，打马从长厦门走过

烟花易冷，繁华埋在昨夜的风雨里

阳光沐浴，舔着往昔的峥嵘

老城是一簿厚重的家谱

世世代代延续和不朽的传承

而我，只能肃然仰望

慢慢的俯下身，膜拜，敬畏

将头深深的埋进故乡的怀抱

轻轻抚摸，捧一把温馨的泥土珍藏。

倾听来自远古的历史回声，叹赏延绵不绝文化流韵，老城区以贯彻落实洛阳市十五届人大一次会议和政协十三届一次会议精神，全面深化“9+2”工作布局为契机，让历史活起来，让海外四方的游子、河洛郎寻根问祖。回家看看，激起对这片沃土的热爱和眷恋，大力发展“城南文化、旅游，北镇宜居、物流，产业园区”的新格局，着力推动老城区经济发展和古城保护及文化传承，为美丽中原谱写古城新篇章。（老城区旧改办 聂剑帆）