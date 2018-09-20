基层法院应多角度抵制帮圈文化

十八届中纪委三次会议上习近平总书记首次提出“圈子文化”，党的十九大报告强调把党的政治建设摆在首位，并明确要求坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，可谓是敏锐洞察、高瞻远瞩。河南省开展的严明政治纪律政治规矩、整治“帮圈”文化专项活动可谓是正逢其时。

中国是一个人情社会，圈子是社会的具体组成，也是人情表达和实现的具体体现。圈子是我们中国人现实生活避不开的事情，一般有较为正式的圈子如同学圈、同事圈，有较为随意的如老乡圈、志趣圈等。如果是因情而聚，圈子倒也无可厚非。但围绕公权形成的圈子，圈子文化就容易因权而变味，圈子已不再是纯粹的感情共同体，而是公权力与利益的结合体，有的是为了追求不当利益，有的甚至有逐渐政治化的倾向。十八届中纪委三次会议上习近平总书记首次提出“圈子文化”，党的十九大报告强调把党的政治建设摆在首位，并明确要求坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，可谓是敏锐洞察、高瞻远瞩。河南省开展的严明政治纪律政治规矩、整治“帮圈”文化专项活动可谓是正逢其时。

帮圈文化具有普遍的社会危害性

帮圈文化动摇党长期执政的政治基础。“朋党兴，政事乱”。“帮圈文化”作为一个丑陋的政治文化现象历史悠久，在我国历史长河中祸害政治稳定的教训比比皆是。魏晋的士族门阀、唐朝的牛李之争、明末的党锢之祸，多少王朝亡于朋党。到了今天，帮圈与团伙现象仍没有彻底杜绝，不时露头。培植党羽、依附靠山、混圈站队、党同伐异等形形色色的帮圈现象，损害党性原则与政治纪律、政治规矩，破坏党内政治生态的统一性和聚合力，破坏党的用人制度的合法性和科学性，使党内政治生活失去政治性、时代性、原则性、战斗性。

帮圈文化直接败坏政风，滋生腐败。“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑。”帮圈文化是腐败现象的重要推手，与腐败窝案如影随形。非法利益的追求是帮圈赖以存在的基础和动力。帮圈不仅滋生腐败，而且传染腐败、扩散腐败。帮圈文化确立人身依附，建立利益输送，形成一损俱损、一荣俱荣的利益集团和腐败的“共荣圈”，为“塌方式腐败”埋下祸端。

帮圈文化恶化淳朴的民风。“以吏为师”的政治传统和党的先进性，都形成了党员干部和党内生活对社会的指引和示范作用。帮圈文化在党内盛行，在割裂党与人民的关系同时，也带坏了淳朴善良的民风。社会上一些人规则意识淡薄，遇事首先想到的是托关系、走后门，潜心“关系学”，深钻“潜规则”等都是一些典型形态。可以说，整个社会都成了帮圈文化的受害者。

基层法院是帮圈文化的目标区、易发区。基层法院产生和形成帮圈文化原因固然很多，但行政化、官僚化等痼疾往往是基层法院内部帮圈文化产生和形成的最重要因素。虽然以“去行政化”为核心的员额制改革经初步完成并逐步完善，但是官僚主义惯性和文化消褪依然缓慢，帮圈文化的根基和土壤并未完全革除，或强或弱、或隐或现的帮圈仍然具有其存在的现实动因。帮圈笼络中的法官，必然受到面子文化和人情约束，成为实现帮圈目标的工具。从多少涉司法腐败案件教训看，缺乏党性定力的法官无异是帮圈文化的牺牲品。

基层法院应从多层面抵制帮圈文化

提高法官党性修养，让“帮圈文化”无根化。帮圈文化的危害，无论是从社会角度还是从法院和法官的角度，作为共产党人，作为光辉而神圣的职业法官，对此应当予以高度警惕和深入思考。之所以会有人去追求“帮圈”和形成“文化”，也是为了更加便捷和确定的获取不等利益。如果抽取和剔除了不正当利益的目标追求，就不再是“帮圈文化”意义上的帮圈，而是回归到一个正常的人际交往的群体组织。而抽取和剔除不正当利益的目标追求这个帮圈文化的“根”，需要依赖法官的党性修养和个人修为。如果没有十分的定力，没有坚定的党性，法官及其所承担的司法职责必然将受到帮圈文化的连累。基层法院通过加强法官的党性修养的锻造，实现法院“内圈学术化，外圈收缩化”的目标，法院内部人际交往将以追求学术研究为目标，旨在把案办好办精，外部交往实现人际关系的收缩，实现社会关系的简单清爽，确保司法过程和结果的公正而不受任何外来干扰。

严格法院制度落实，让“帮圈文化”无用化。整治帮圈文化不仅要以党性修养推动自律，还要以制度落实实现他律。自习近平总书记首次提出“圈子文化”至今，中央巡视组多次针对圈子文化提出整治要求，河南省新近也印发《全省严明政治纪律和政治规矩开展整治“帮圈文化”专项排查工作方案》，不断为党员干部敲响了警钟，划定了边界。党性修养重在行为，党法党规重在落实。作为基层法院的法官，不仅有党法党规的党内约束，同时还有司法责任制作为法官遏止“帮圈文化”行为边界的内心阻拦，防范干预司法的“三个规定”作为法官遏止“帮圈文化”的挡箭盾牌。国家法律、党的纪律与规矩，司法责任制共同构成法官抵制帮圈文化的制度基础，这些制度的严格落实将使帮圈文化失去用武之地。

加大司法改革力度，让“帮圈文化”无力化。摒除帮圈文化的影响，更要从根本上改革和完善党和国家的权力的运行机制，让帮圈文化无孔可入，无隙可钻。基层法院首先要进一步完善法院党组等党内议事制度，扩大民主范围，提升民主质量，阻却和稀释帮圈可能的影响力。同时还要进一步推进基层法院的“去行政化”“去官僚化”的司法改革，深入彻底的反对内部官僚主义，使司法权遵从司法规律，使帮圈文化难以依附于官僚主义，无力影响司法权的运行，无法影响司法公正。（老城区人民法院党组书记、院长袁宪伟）