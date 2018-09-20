将改革进行到底 让老城更加出彩

千帆逐春潮，奋进新时代。四十年，如白驹过隙，弹指一挥间；四十年，日月换新天，旧貌换新颜。中国用自己的实际行动通过改革让世界看到了中国方案、中国智慧和大国担当精神。改革不仅改变了中国，也影响了世界。

千帆逐春潮，奋进新时代。四十年，如白驹过隙，弹指一挥间；四十年，日月换新天，旧貌换新颜。中国用自己的实际行动通过改革让世界看到了中国方案、中国智慧和大国担当精神。改革不仅改变了中国，也影响了世界。

历史告诉我们，改革是永恒的话题，只有不断的改革，我们的国家才会充满生机和活力。墨守成规的结果只会固步自封，而固步自封的结局就是落后，落后就要被挨打。一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

改革开放以来，特别是十八大以来，老城区各项建设日新月异，人民安居乐业。党的十九大召开让我们更加看到了希望，看到未来美好的前景。实践证明，只有坚持中国共产党的领导，深入贯彻落实党的十九大精神，才能决胜全面建成小康社会，开启新时代老城全面建设社会主义现代化新征程。

让中原出彩，让老城出彩，就必须砥砺奋进，将改革进行到底。改革不是请客吃饭，坐不着也等不起，必须撸起袖子加油干；改革也并不是一帆风顺的事情，没有固定的模式，可能遇到这样那样的困难。可以说是机遇与困难并举，面对困难就必须有敢试敢干敢拼的精神，没有一点“冒”的精神，就很难干出一番事业来。

未来五年的时间，我们任重而道远。乘着改革的东风，我们要和祖国同步实现第一个“一百年”，开篇第二个“一百年”的奋斗目标。改革为了人民，改革依靠人民。要真枪真刀地推进改革，坚持以人民为中心，让每一个人都分享到改革的成果，不断增强人民群众对改革的获得感，只有这样，才能调动广大人民群众的主观能动性，才能把我们的事业不断推向前进。

砥砺奋进，将改革进行到底！努力拼搏，让老城更加出彩！（老城邙山办事处 赵志好）