谋改革求开放 谱写汝阳新篇章

邓小平同志在南巡讲话中指出：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”近日，习近平总书记在深圳视察时更是指出：中国改革开放永不停步。历时实践证明，改革开放是正确之路、强国之路、富民之路没有改革开放，就没有中国的今天。

邓小平同志在南巡讲话中指出：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”近日，习近平总书记在深圳视察时更是指出：中国改革开放永不停步。历时实践证明，改革开放是正确之路、强国之路、富民之路没有改革开放，就没有中国的今天。

谱写汝阳高质量发展新篇章，需要我们认真学习习总书记重要讲话，同时坚持正确之路、强国之路、富民之路，谋得深层次改革、求得更全面开放。谱写新篇章，我们底气十足，信心满满，因为我们拥有更加坚实的基础和优势。

综合实力实现新跨越。2016年，实现地区生产总值138.8亿元，年均增长9.7%，高于全市平均水平；完成固定资产投资185.1亿元，是2011年的2.5倍；完成规模以上工业增加值30.8亿元，年均增长14.2%；完成地方财政一般公共预算收入8.2亿元，是2011年的2.2倍，年均增长17%，增幅保持全市前列。

结构调整迈出新步伐。产业规模不断壮大，经济结构持续优化，2016年第三产业增加值完成52.2亿元，是2011年的2.4倍，占地区生产总值比重增加14个百分点，三次产业结构比由2011年的13:63:24调整到2016年的10:52:38。

城乡建设呈现新面貌。城市功能更加完善，群众期盼多年的城区集中供热、供气工程建成投用，集中供热面积30余万平方米，供气率达30%以上；县城形象明显提升，继续保持“省级卫生县城”和“省级园林县城”荣誉称号。农村人居环境不断改善，被授予“河南省改善农村人居环境工作进步县”，王坪乡被评为“国家卫生乡镇”。

开放招商取得新成效。五年引进亿元以上项目119个，是上一个五年的3.3倍；引进省外境内资金215亿元，实际利用外资6.5亿美元。在绿色建材、新能源、旅游、特色农业、军民融合等领域招商实现新突破。被省政府授予“对外开放工作先进县”。

人民生活有了新提高。五年完成民生支出77.2亿元，是上一个五年的2.4倍。脱贫攻坚成效显著，4万贫困人口稳定脱贫。2016年城镇、农村居民人均可支配收入分别达到23246元、9099元，是2011年的1.6倍和1.8倍。教育、卫生、文化、体育等公共服务体系更趋完善，就业、养老、医疗等社会保障水平不断提高。

天时地利人和，注定篇章新写。拥有好基础、好势头、好氛围，用好改革开放这把利刃，同时坚持为民服务初心、坚定脱贫攻坚信心、坚持发展经济重心，定能够谱写高质量发展的汝阳篇章！（汝阳县农业局 胡国涛）