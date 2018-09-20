改革开放四十年 汝阳大变化

改革开放40年我们汝阳县变化太大了！衣食住行等各个方面都发生了翻天覆地的变化。

改革开放40年我们汝阳县变化太大了！衣食住行等各个方面都发生了翻天覆地的变化。

我先来说说“衣”吧，现在让我想我小时候印象里最深的事情应该就是每年过年吧。我相信大多数人应该都是这样的，因为只有每到过年或许才能会有新衣。盼啊盼啊终于盼到了除夕夜早早的把自己的新衣新鞋拿出来看了又看叠了又叠，临睡前很隆重的它们放到自己的床头，然后很甜蜜的睡去。很奇怪，那个时候好像就大年初一的早上不用父母叫，总能自己早早的醒来，然后赶快小心翼翼的把自己的新衣新鞋穿好在穿上走一圈又一圈不舍得下地。因为那时候普遍穷，生活的常态就是一件衣服新三年旧三年缝缝补补又三年。更惨的是有哥哥姐姐的家庭，一件衣服缝缝补补轮流几个小孩穿。可是现在我们终于摆脱了那样的苦日子，现在的小孩也终于不用经历那些惨兮兮的岁月。现今汝阳服装行业应该是发展迅速，大到县城，小到乡镇应该就数卖衣服的多，这也更说明因为改革开放的四十年人们都富了起来，对衣服的需求量越来越大，如今人们追求的不再是遮羞保暖更多的是质量美观。民以食为天，接下来我们来聊下这些年吃的变化。四十年前除了逢年过节家里才可能吃上几样的好菜，日常每天基本上是粗饭杂粮。如今也真算是赶上了好时代，吃顿鸡鸭鱼肉再也不用合计数月，想吃就吃因为各种各样的饭店到处都是。现在商场内货物琳琅满目：零食、瓜果、蔬菜各种各样，家里的饭菜也是花样百变，感觉天天像在过大年。更甚者，现今大家吃玩结合，应势出现了梨园、桃园、瓜园、葡萄园任你采任你吃！人们再也不会为温饱问题而发愁，更多的是开始享受美食带来的欢乐。

四十年前县城有少数几栋土洋楼，城关和街道是矮小的瓦房，农村基本上是清一色土房的汝阳面貌，弹指一挥四十年农民家家住上了安居房别墅、洋房城乡处处有，甚至县城也有了好几个星级国际大酒店；偏远山区的人们也有了在县城买房的经济实力，汝阳房地产应势发展，至今房地产行业在汝阳发展繁荣！

四十年前家乡除了可数的几条公路，县城和区镇有狭窄的街面，全县基本上都是土路。如果遇到雨雪天，农民们望路兴叹！上学路上是孩子们留下的一串串脚印……四十年过去啦，家乡的公路多起来，全县道路四周贯穿，各乡镇村庄也都有了硬化水泥路，这都得益于村村通政策的落实，村村铺上了幸福路！还有我们小时候自行车都少见，人们出行基本靠两条腿，今天满大街汽车，小轿车甚至我们的县城有时竟也有了堵车这一现象；从以前的收麦子全部牛车或架子车，到今天遍地机械化……

除了衣食住行的变化，汝阳县改革开放还有很多其它的变化，对农村和城市人的生活都有非常大的变化，退休有退休工资，农村老人60岁后有养老金，农村还有农业补贴，好多人做梦都没想到会过上今天这样的日子，生活越来越好了。

汝阳发展也从原来不知名破落的小县城到现在整洁干净经济飞速发展的现代化县城，可以说是县城虽小，但是藏龙卧虎，楼更高了，多了，昔日的荒坡和荒地，已经变成了高楼大厦，并且我们发展与环保并行，县城也有了环河湿地公园。汝阳县更是践行精准扶贫政策，努力做好扶贫工作，争取明年汝阳县全县脱贫，拿掉国家级贫困县的帽子。这可是过去想也不敢想的事啊！

过去的景象，我们今天已经无法寻觅，但从大脑中存在的一幅幅老照片上，我们还是能看到历史，而今天，我们更看到了改革开放那催人奋进、予人幸福的大变化，今天的生活，可是越来越好。

汝阳县改革开放四十年，确实带来了很大的变化，但变化的不仅是城市，也是人心，改革开放的脚步不会就此停住，努力向上的决心也不会打住，相信明天的汝阳会更加美好！（狄会涛）