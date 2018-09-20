改革开放40年来，中国人民不懈奋斗、与时俱进，用勤劳、勇敢、智慧书写了当代中国发展进步的时代故事......我们要坚定不移坚持习近平同志为核心的党中央领导，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，将改革进行到底。中国实现了从站起来、富起来到强起来，中国桥、中国车、中国路、中国港，赢得世界点赞；中国智慧、中国方案、中国行动，凝聚世界共知。汝阳县在改革开放的大趋势下，经济得到了明显的提升，人民生活质量也得到了改善，人民的幸福感、获得感、不断加强。

改革开放40年来，中国人民不懈奋斗、与时俱进，用勤劳、勇敢、智慧书写了当代中国发展进步的时代故事......我们要坚定不移坚持习近平同志为核心的党中央领导，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，将改革进行到底。中国实现了从站起来、富起来到强起来，中国桥、中国车、中国路、中国港，赢得世界点赞；中国智慧、中国方案、中国行动，凝聚世界共知。汝阳县在改革开放的大趋势下，经济得到了明显的提升，人民生活质量也得到了改善，人民的幸福感、获得感、不断加强。

党的十八以来，以习近平总书记为核心的党中央做出了全面深化改革的重大战略决策，出台一系列的重大改革方案，全国人民也用不懈奋斗、与时俱进的精神和行动做出了回应，书写了当代中国发展进步的时代故事。改革开放40年来，中国的改革开放“摸着石头过河”，完成了从计划经济体制到社会主义市场经济体制的转变。我县拥有的丰富矿产资源得到了充分的开发与利用，也相应的推动汝阳县的经济快速增长，在道路方面我县在改革开放以来也得到了巨大改善，俗话说“滴水见太阳”，汝阳县街道这40年的砥砺前行俨然是改革开放的一个缩影。改革开放前，街道辖区地处湛河洼地，道路大多都是晴通雨阻的泥土小径，荒草连片，解放后，随着经济的飞快增长，辖区内的道路经过劳动人民的不断奔波和生活习惯的影响，城区道路纵横成网，人民路、刘玲路、文化路和建设路相继建成通车，促使城区建设日新月异，昔日破旧的土墙茅屋已被鳞次栉比的高楼所代替，主要道路均有路灯照明，街区供、排水设施完善。居民逐步用上了管道煤气。街道先后集资整理，改善了东街村、西街村、南街村、北街村、古严村和寺湾村等多个自然村的道路、排水及公共厕所，均实现了路面硬化，自来水入户，暗沟排污，相继建成了化肥厂、电厂、鬼谷子故里等一批环境优美的居民院，组建大量的清洁队，实现了小街小巷全天保洁。

忆往昔岁月峥嵘，展未来前程似锦。建设路街道这片古老而年轻的土地，既秉承着中华民族的传统美德，又赋予精神文明新的时代内涵。建设路人有史以来就有着勤劳智慧、崇尚礼仪、坚毅不拔、豪爽仗义、敬岗爱业的优秀品格，更有敬老爱幼、邻里相助、乐善好施、扶危济贫、拾金不昧、助人为乐、见义勇为等中华民族传统美德。这些优秀品格和传统美德，不管历史和社会怎样发展，都世代相伴，薪火相传。80年代，作为为社会变革和经济发展提供强大精神动力和智力支持的精神文明建设，以“五讲四美三热爱”活动为主要内容，同岗位学雷锋、行业树新风结合起来，为社会生活注入了清新之风，荡涤着陈腐观念和生活陋习，融洽着人际关系。90年代后，街道的精神文明建设顺应市场经济潮流，继续将文明创建作为精神文明硕果，将培养“四有”新人作为崇高目标，五好家庭、星级文明户、文明单位创建相结合，构造和谐社会，打造优美家园，推进建设路街道超常规、跨越式发展。改革开放以来，我县人民的生活得到了明显的提升，在衣食住行方面表现得最为突出，首先在穿着方面：改革开放以来，服装的花色、款式更加多样化，面料、质地也发生了很大的变化。而到了九十年代，人们的生活向小康过渡，思想观念更为开放。人们的服饰在急速变化，穿衣打扮讲求个性和多变，很难用一种款式或色彩来概括时尚潮流，强调个性、不追逐流行本身也成为一种时尚。然后在食品方面：有一句话叫“民以食为天”，可以说人们将“食”作为生活的最低标准，同时人们也将“食”作为生活的最高追求和享受。改革开放初期，人民生活得到改善，但食物匮乏单调、票证盛行，人们营养不足，有些农村没有解决基本的温饱问题。到了90年代，不但吃饱，还可以吃好，营养均衡，粗细搭配，绿色食品深入人心。食，已经不单单是生活的温饱品，渐渐变成了一门艺术，一门文化。其次是住房的表现：改革开放初期，房屋破旧，年久失修，岌岌可危的破旧民居，一到下雨天，就面临着漏水的可能，但是现在县区内基本上都搬进了小区房，住进了梦寐以求，当时只能在电视中看到的高楼大厦中，再也不用担心下雨漏水的问题了。最后要说的就是出行方面的：以前孩子们上学都是步行的，那时的道路还是土路，一到下雨天道路泥泞难走，孩子们上学路上家长都是十分的担心，现在不一样了，路都是柏油路和水泥路，就算是下雨天也不怕了，而且现在我县的交通发达，可以坐公交车，出租车，出行上学非常方便，人们出行办事、旅游、购物等也非常方便。随着生活的进步，人们的出行更为方便，虽然便利的交通也带来了城市发展中的环保问题，国家迫切需要解决环境污染和交通阻塞问题。但这一切，也是发展中国家向发达国家过渡的必经之路。在不久的将来，地球在我们眼中会越来越小，周游列国再也不是梦。

改革开放40年的巨大变化，是党的政策给我们带来的幸福生活。我们一定珍惜今天的幸福生活，在党中央的正确领导下，尽可能发挥余热，让我们的祖国更加强大。（汝阳县交通运输局 肖洒）