夜晚，走上古色古香、灯火璀璨的汝河观光大桥，欣赏汝阳县城的旖旎风光，不禁对县城附近的桥有了一种特殊的感受，使人心潮澎湃、浮想联翩。县城建的第一座桥，是新华路往南和古城寨连接的桥，一直被称为“老大桥”，那座桥应该是1971年建成的。在此之前，汝阳县城附近的汝河和马兰河都没有桥，一旦遇到河里涨水，两岸的人们只能“望河兴叹”。

夜晚，走上古色古香、灯火璀璨的汝河观光大桥，欣赏汝阳县城的旖旎风光，不禁对县城附近的桥有了一种特殊的感受，使人心潮澎湃、浮想联翩。县城建的第一座桥，是新华路往南和古城寨连接的桥，一直被称为“老大桥”，那座桥应该是1971年建成的。在此之前，汝阳县城附近的汝河和马兰河都没有桥，一旦遇到河里涨水，两岸的人们只能“望河兴叹”。

我上高中那年，“五一”节恰逢周末，加上学校不知何因放了两天假，在学校“憋”了一周的同学们都归心似箭。但是，天不作美，一连几天的暴雨使河水猛涨，我们回家必经的云梦村附近的马兰河不能通过。好在下午雨停日出了，几个同学结伴，步行到县城东边的紫罗口，走吊桥往南过汝河，就避开了马兰河。咆哮的洪水裹挟着树木、庄稼在脚下狂奔，仅有三四尺宽、且桥板窟窿连着窟窿的吊桥摇晃得厉害，我们几个战战兢兢地爬过吊桥。就在我们惊魂未定、大口喘气的时候，吊桥被洪水冲塌，中间部分的桥身和桥板顺流而下，几个人吓得魂不附体。我们与死神擦肩而过，而在同一天，在马兰河的上游，我一个很要好的同学被无情的河水“吞没”了。县城的市民们说，在以前没有大桥的时候，每年都有人溺水死亡，给一个个家庭造成了悲剧。

往事如烟，今非昔比。如今，在汝阳县城及附近的河道上，一座座大桥宛如彩虹飞架，刘伶路大桥、隆盛路大桥、汝河观光大桥、汝河漫流大桥、小店汝河大桥，还有马兰河上建的三座大桥，屈指数来，加上“老大桥”，县城附近竟建了10座大桥。这，无疑给群众的生产生活带来了极大的方便，也对汝阳的经济发展和社会进步起到了很大的助推作用。

改革开放40年，汝阳的巨大发展变化岂是几座大桥所能概括的？大桥只是汝阳40年发展变化的一个缩影。

县城一改以往的“灰头土脸”，再也不是土路、土墙、土房子，高楼直插云天，街道宽阔平坦，公园星罗棋布，到处绿树成荫，商铺栉次鳞比，霓虹五颜六色……

人们的穿着再也不是黑、蓝、灰的传统色彩，再也不是千篇一律的样式，而是色彩斑斓、千姿百态。

即使偏远的乡村，这40年的变化也完全可以用翻天覆地来形容。

水泥路通到了全县每个自然村，农户几乎每家都有自己的农机具，沿用了上千年的镰刀、锄头等劳动工具被自动行走的“铁疙瘩”代替。大多数农户拆除土房盖楼房；数万村民搬出大山住闹市，过上了城市人的生活。许多家庭还购买了汽车、摩托车、电动车等现代化交通工具。前几天，汝阳新开通了8条公交线路，实现了全县所有行政村通班车。农民告别了肩挑取水的历史，用上了合格的自来水。40年前人们幻想的“小电影”已经普及，坐在家里就可以知晓天下事，并欣赏丰富多彩的文艺节目……

40年，在历史的长河中无疑是一瞬间，但是，汝阳这40年的变化确实是一日千里。人们往往在思索，并得出相同的结论：改革开放，改变了人民的命运，改变了人民的思想观念，改变了人民的生活习惯，鼓起了人们的腰包，让人民群众的生活一年更比一年好。(汝阳县城关镇网评员 袁喜宝)