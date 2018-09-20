重庆公交坠江事件，是近期大家比较关注的事件，事实真相竟是乘客与司机互殴，这是多么惨痛的教训，令全社会痛心无比。留给我们的除了痛心，还有深深的反思，文明交通不仅是一种习惯，更应树立安全意识，彰显社会公德。

重庆公交坠江事件，是近期大家比较关注的事件，事实真相竟是乘客与司机互殴，这是多么惨痛的教训，令全社会痛心无比。留给我们的除了痛心，还有深深的反思，文明交通不仅是一种习惯，更应树立安全意识，彰显社会公德。

在交通日益发达的今天，文明交通、安全出行显得尤为重要，但是更重要的是提升安全意识，弘扬社会公德。在重庆公交坠江事件中，如果大家心中但凡有安全意识，女乘客就不应该和司机发生殴打现象，公交车司机也不应该和女乘客互殴，应找合适位置停车，报警让警察来处理；而车上的乘客在长达几分钟的时间内，如果有人上前制止，也就避免了事故的发生和悲剧的上演。同时，也应该大力宣传公共安全和普及危害公共安全的相关法律知识，弘扬社会正气。

然而，事故的发生，造成15名人员丧命，愿逝者安息。希望通过此次教训，大家能够文明有礼、安全出行，多一份理智、少一份冲动，多一份礼让、少一份争执，不再发生类似的悲剧。（汝阳县移民办公室 史永乾）