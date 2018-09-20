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洛阳今天阴转小雨 气温5℃到10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-14 10:04

　　今天早上，大雾再次出现。市气象台昨日17时15分发布大雾黄色预警：当天夜里到14日上午，我市除栾川外的大部分地区将出现能见度小于500米的大雾，请注意防范。记者注意到，从本月11日起，市气象台已连续3次发布大雾黄色预警。

　　俗话说“十雾九晴”，指的是深秋、冬季和初春的时候，大雾多发生于晴天。气象专家说，雾的形成有3个条件：一是近地层的水汽比较充足，二是空气中要有较多的凝结核，三是空气中的水汽要能够达到过饱和。

　　在一般情况下，近地层的水汽是比较充足的。凝结核，如尘埃、烟粒等，在空气中是具备的。关键在第三个条件，即空气中的水汽能否达到过饱和。在一定温度下，空气能容纳的水汽是有限度的，超过了这个限度，空气中的水汽就达到过饱和，或者水汽不增加，气温下降到一定程度，空气中的水汽也可以达到过饱和。

　　在一些近地层水汽较充足的日子里，夜空晴朗，风速较小，有利于地面辐射降温，使近地层原来不饱和的空气中的水汽达到过饱和，雾就形成了。第二天日出后，气温上升，过饱和状态逐渐结束，雾也就逐渐消散，天气晴好。

　　当然，早上有雾也不一定都是晴天，今天就是一个例子。根据最新的气象资料分析，受低槽东移和冷空气影响，我市将有一次降水降温天气过程。市气象台预计，今天阴天，部分地区转小雨，凌晨到上午大部分地区有雾，偏东风2级到3级，气温5℃到10℃；明天阴天有小雨，西南部山区转雨夹雪，偏东风2级到3级转东北风4级左右，气温8℃到13℃。

　　最后说一个好消息——明天就开始集中供热了，对处于集中供热区域内的居民来说，一个暖暖的冬天就在眼前。如果您家尚未在集中供热区域内，也请您注意防寒保暖，健康、平安、愉快地度过这个冬天！（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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