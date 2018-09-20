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洛阳：“三大改造” 改出发展新天地

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 10:06

　　“颗粒物，达标；二氧化硫，达标；氟化物，达标……”日前，在万基控股集团河南万基铝业股份有限公司一分厂电解铝生产线2号烟气净化系统控制室，技术人员在核对烟气排放指数。

　　这是我省首个电解铝行业半干法脱硫系统，标志着万基控股集团实现全省电解铝行业超低排放“零的突破”。

　　变化不仅仅发生在这一家公司。近年，我市将“三大改造”作为推进我市产业转型升级的重要抓手，今年又印发实施《洛阳市2018年转型发展攻坚“三大改造”实施方案》，强力推进技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，涌现出一批“三大改造”的示范者、实践者、先行者。

　　洛阳古城机械有限公司通过绿色化改造，废渣、废铁、废气、废水产生量分别降低20%、30%、15%和20%，每年节省能源成本500万元以上。

　　阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司通过技术改造，企业三期太阳能电池组件项目设备效率比行业平均水平提高了25%，能耗下降30%，企业自主创新能力和核心竞争力不断提升。

　　中国一拖集团有限公司瞄准智能化改造，新建新型轮式拖拉机总装配线，整线装配节拍最快可达2.5分钟/台，具有单班日产200台、年产45000台以上的能力，居国际领先水平。

　　今年前三季度，全市实施“三大改造”企业共计571家，212个“三大改造”重点项目完成投资176亿元；3家企业入选国家级绿色工厂，59家铸造企业开展清洁生产综合评价；培育建设“1综合+6行业”7个工业互联网云平台，15家企业获评省级智能工厂(车间)；全市技术改造投资同比增长30.9%，高于工业投资21.1个百分点。

　　实践证明，实施“三大改造”已成为加快推进动能转换、实现全市工业经济高质量发展的关键举措。

　　日前召开的全市重点工作推进会进一步明确今年“三大改造”的年度目标任务：推进“一企一策”专项行动，全年完成“企业上云”915家；推广应用机器人及智能装备1500套，建设智能车间和智能工厂12个；培育绿色工厂5个；技术改造投资420亿元以上。

　　临近年末，更是各项目标任务冲刺之时。目前，全市上下重视“三大改造”的氛围已形成，服务“三大改造”的机制已建立，推动“三大改造”的合力已汇聚，更需凝心聚力、抓住时机、一鼓作气，将“三大改造”工作推向纵深，推动全市工业经济质量进一步提升。

　　紧盯目标抓进度。我市将强化举措，进一步抓好任务落实工作，确保完成年度目标任务。在绿色化改造方面，抓好钢铁、平板玻璃、电解铝、水泥、合成氨等高耗能行业对标达标活动，加快推进绿色示范工厂和园区建设；完成全市铸造企业清洁生产综合评价。在智能化改造方面，加快实施“机器换人”，推动企业上云，积极培育智能工厂和智能车间，开展省级服务型制造示范和市级服务型制造示范培育。在技术改造方面，加快新产品开发，加大首台(套)重大技术装备的开发和推广应用，提升我市装备制造业整体水平和企业核心竞争力。培育建设制造业创新中心。

　　优化服务促建设。目前，我市对“三大改造”项目进行台账式管理，进入“一企一策”改造台账企业已达1392家。今年年底前，我市将对1967家规模以上工业企业建立“一企一策”改造台账，逐步建立“三大改造”项目推进问题交办制度，对于企业反映的问题，向县区政府、市直有关部门进行交办，对交办问题挂牌督办，切实为企业实施“三大改造”扫清障碍。

　　长远谋划促发展。提前谋划2019年重点工业项目，按照“开工一批、储备一批、谋划一批”的要求，围绕“565”现代产业体系，结合资源优势和产业基础，谋划好明年“三大改造”项目，并建立谋划项目库，对项目进行跟踪管理。

　　实施“三大改造”是产业优化升级的迫切要求，也是推进产业转型升级、实现高质量发展的关键举措。有理由相信，通过深入开展“三大改造”，全市产业结构将更趋优化，动能转换步伐将进一步加快，质量效益将实现稳步提升。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 王紫雨 通讯员 王亚杰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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