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红叶、枫叶 ，傻傻分不清楚？

红枫

　　最近，大家在赏红叶的同时，许多人喜欢在微信朋友圈里发美图，但是不少人把红叶与枫叶混同。您知道吗？有些红叶跟枫叶其实没太大关系。您看到的红叶都是什么品种？记者带您了解一下。

南天竹

　　红叶不只有枫叶

　　日前，记者来到隋唐城遗址植物园，采访了该园的高级工程师沈改霞。

　　“对叶片在某个生长期呈现彩色或整个生长期内一直保持彩色的植物，我们称之为彩色叶植物，它们具有较高观赏价值。”沈改霞说，最常见的红叶植物是槭(qì)树科和漆树科植物，比如常见的红枫就属于槭树科，而著名的北京香山红叶主要是黄栌，它属于漆树科。像三角枫、五角枫、元宝枫、红枫、鸡爪槭、羽毛槭、茶条槭等，均为槭树科槭属的色叶类乔木或灌木，因美丽的叶色而深受大众喜欢，是园林景观中常见的彩色叶树种。因形态特征相似，生活中我们通常都称之为枫叶树，但实际上它们都是不同的物种。

乌桕

　　在漆树科这个“大家族”中，几乎所有种类都是秋季观叶植物，比如黄栌、漆树、黄连木等，它们的叶片在落下前多数变成红色，有的变成黄色或橙色，色彩浓烈艳丽。除此之外，我们常见的大戟(jǐ)科的乌桕(jiù)，葡萄科的地锦及瑞香科的红瑞木等也是著名的红叶植物。

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来源： 洛阳网—洛阳晚报    2018-11-14 10:06 [ 责任编辑： 崔利利（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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