洛阳2018年全民终身学习活动周启动

昨日，2018年洛阳市全民终身学习活动周在新安县启动，活动周从11月13日持续至19日。

昨日，2018年洛阳市全民终身学习活动周在新安县启动，活动周从11月13日持续至19日。

今年活动周的主题是“服务国家重大战略，推动全民终身学习”。在活动周期间，将组织有条件的普通高校、职业院校等，就近面向城乡社区居民开展学习活动，还将继续推进全民阅读等活动。

在启动仪式上，市教育局对评选出的贾容韬、熊便伟等9名2018年洛阳市“百姓学习之星”，定鼎门社区零点学堂、千唐志斋家庭教育基地等5个“终身学习品牌项目”进行了表彰。

此外，我市2017年度“百姓学习之星”刘任魁，被省教育厅评为2018年河南省“百姓学习之星”。（洛阳晚报见习记者 刘敏 通讯员 朱峰）