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农妇坠入15米深井 消防队员下井救出她
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-14 10:06

　　昨日，记者从洛宁消防大队得知一件事：一名农妇意外坠入田间一口废弃水井中，消防队员顺着狭小的井口下到井底把她救出，好在该农妇伤得不重。

　　11日17时许，洛宁县城郊乡余庄村村民王师傅报警称，他路过村头荒地里的废弃水井时，听到有痛苦的呻吟声从井里传来，王师傅走近一看，发现井底有人。洛宁消防大队接到警情后迅速赶往事发现场。

　　“那口水井井口直径约80厘米，顺着井口望下去，只能模糊看到井底有黑影在晃动。”洛宁消防大队迎宾中队指导员张豪说，他们朝井底喊话询问被困者情况，可被困者一直不回话，只是断断续续发出痛苦的呻吟声。消防队员利用强光手电照射井内发现，井底有一名妇女，腰部以下被井水淹没。张豪询问围观村民得知，这口水井为井壁砖砌的灌溉机井，井深15米，几年前已经被弃用。

　　随后，消防队员使用移动供气源向井内输送空气，同时向井内铺设救援软梯。“体型瘦小、救援经验丰富的消防队员任毅主动请求下井救援。”张豪说，任毅到达井下发现，被困妇女60岁来岁，意识较为清醒，因身体受伤无法挪动。任毅快速把安全腰带和救援绳系在被困者腰部，并示意井口消防队员向上拉。为避免救援对被困者造成二次伤害，任毅在被困者下方托举着她，直到被困者被顺利救出。

　　“现场医护人员检查发现坠井农妇伤得不重，可她闭口不谈坠井原因。”参与救援的消防队员说，随后，坠井农妇的家人到场，把她送往医院。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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