建行压岁金发行五周年，携手麦兜为孩子定制猪年黄金压岁金

一年一次的约定，温暖不变的祝福。每年的此刻，所有建行压岁金的大小粉丝都翘首以待，不光是因为一年只有一次的九折福利即将来临，更是对这份祝福的守候和期待。

一年一次的约定，温暖不变的祝福。每年的此刻，所有建行压岁金的大小粉丝都翘首以待，不光是因为一年只有一次的九折福利即将来临，更是对这份祝福的守候和期待。

2014年12月，为迎接羊年新春，中国建设银行开始为小朋友专属定制黄金压岁钱，每年甄选孩子们喜爱且传递正能量的卡通偶像作为主形象，融入更多现代化、时尚化和科技化元素。在迎接猪年新春之际，恰逢压岁金发行五周年，建设银行联合麦兜原创团队，推出压岁金系列之五——猪年压岁金。单纯开朗、勇敢追梦的全民偶像麦兜为小朋友们传递“乐观与梦想”的正能量。

AR智能科技和互动体验是猪年压岁金的一大亮点。四款换装贴纸，让小朋友们亲手帮麦兜换装，下载APP扫换装后的压岁金，与不同职业的麦兜互动。小朋友搓搓压岁金上的橘子，还有橘子香。科技感和互动性超棒的黄金压岁钱更受小朋友喜欢。

值得一提的是，家长可以打开APP录制祝福视频，小朋友微信扫码可直接观看，今年还有麦兜AR出镜互动，为每一个宝贝留住美好童年。

为感恩回馈客户多年的厚爱，中国建设银行将于11月14日—11月16日举办上市首发九折活动，一年只有一次的福利正式开启。 (建轩)