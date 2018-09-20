工商银行洛阳分行优化网点建设布局

走进工商银行洛阳分行的营业大厅，首先映入眼帘的是客户分流引导台和全彩大屏幕。环顾四周，智能柜员机、产品领取机和智能打印机等一系列先进的智能化设备应有尽有。整个大厅色调柔和，明亮温馨，让客户一走进银行就体会到工行服务的温暖。

走进工商银行洛阳分行的营业大厅，首先映入眼帘的是客户分流引导台和全彩大屏幕。环顾四周，智能柜员机、产品领取机和智能打印机等一系列先进的智能化设备应有尽有。整个大厅色调柔和，明亮温馨，让客户一走进银行就体会到工行服务的温暖。

近年，为提升网点形象，优化网点布局，工商银行洛阳分行计划通过骨干网点全功能优化提升，打造“旗舰店”，增强核心网点综合业务能力，延伸服务覆盖范围，同步依照“中心+卫星”布局模式迁建、撤并扎堆低效网点，降低扎堆区域网点密度，节约资源，集中力量填补新兴区域服务空白。

提升经营效能，计划撤并6个网点。工商银行洛阳分行通过对小老旧网点、资源匮乏网点、服务区域重叠网点进行撤并，降低网点总数，节约经营资源，同步满足核心网点人力资源需要；加速适应经济重心转移，计划迁、建10个网点，积极适应洛阳经济重心转移的现状；弥补老旧欠账，打造区域核心，计划原址优化14个网点。

在网点形象提升方面，工商银行洛阳分行购入了大量的智能设备，通过线上线下渠道协同为客户提供无缝的交互体验，旨在为客户提供全程自助选择的全方位金融服务。智能设备投入使用以来，在提高业务处理效率、缩短排队等候时间上，比传统的营业网点有明显的提升。

目前，该行已建成了75个智能化网点，完成了20个网点的新标准装修改造，这些分布在全市各县区、核心商圈和居民社区的营业网点，让客户无须花费大量的排队时间，就可以自助办理包括银行卡申领、挂失、网银开立、大额转账等97%的非现金业务。（媛媛 海燕 文/图）