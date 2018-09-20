免费！中国画大展等您来赏

昨日，河南省第十七届中国画艺术展暨第四届河南省中国画学会学术展正式开展，300余幅高水准中国画作品分别在洛阳美术馆、洛阳理工学院(九都校区)两展区展出，展出持续至11月27日，展出期间市民可免费观看。

昨日，河南省第十七届中国画艺术展暨第四届河南省中国画学会学术展正式开展，300余幅高水准中国画作品分别在洛阳美术馆、洛阳理工学院(九都校区)两展区展出，展出持续至11月27日，展出期间市民可免费观看。 中国画艺术展现场 昨日，河南省第十七届中国画艺术展暨第四届河南省中国画学会学术展正式开展，300余幅高水准中国画作品分别在洛阳美术馆、洛阳理工学院(九都校区)两展区展出，展出持续至11月27日，展出期间市民可免费观看。 本届画展由河南省美术家协会、河南省中国画学会主办，洛阳市美术家协会、洛阳市中国画学会、洛阳画院、洛阳美术馆协办。展出作品形式丰富、题材广泛，既有描绘祖国大好河山的，也有反映历史变迁的。 本次展出作品涵盖人物、山水、花鸟等各类题材，为洛阳广大艺术爱好者带来了一场视觉盛宴，也为洛阳美术界提供了难得的学习机会。（洛阳晚报记者 杨凤轩 通讯员 牛珂 文/图）