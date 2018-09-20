男子找中介买车被“套路”续：涉事中介公司退还2200元

“感谢工商部门，感谢《洛阳晚报》持续报道。刚刚，那家汽车销售中介公司的工作人员说要把多收的保险费退还给我。”昨日上午，市民张先生激动地告诉记者。

“感谢工商部门，感谢《洛阳晚报》持续报道。刚刚，那家汽车销售中介公司的工作人员说要把多收的保险费退还给我。”昨日上午，市民张先生激动地告诉记者。

连日来，本报持续报道了张先生找汽车销售中介公司买汽车被对方误导、隐瞒一事。（>>>新闻回顾1 2）

10月2日，张先生通过洛阳通淘汽车销售服务有限公司到市区一家领克牌汽车4S店购买汽车和车险。事后，张先生发现购买的车险有猫儿腻，存在实缴保费与应缴保费不符、工作人员未向他提供车险保险单等情况。

“发现车险有问题后，我数次联系当时的汽车销售中介公司工作人员讨要说法，但一直未果，对方还称保费差价是他们的应得利润。”张先生说，《洛阳晚报》报道此事后，他又向市消协、市保险行业协会等投诉。最终，市消协将相关投诉转至市工商局专业分局进行调查。

昨日上午，张先生接到工商部门工作人员的来电。“工作人员说工商部门调查核实后，确定我反映的情况属实，已责令洛阳通淘汽车销售服务有限公司尽快退还相关费用。”张先生说，随后，洛阳通淘汽车销售服务有限公司一名吕姓工作人员与他联系，向他要了银行账号和车辆行车证信息，之后承诺会尽快退还2200元。

昨日17时，张先生告诉记者，他已收到了洛阳通淘汽车销售服务有限公司退还的费用。“《洛阳晚报》、工商部门真给力。”张先生说。（洛阳晚报记者 郭学锋）