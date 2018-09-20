心疼！清晨，路边襁褓里有个婴儿……

昨日，在市第一人民医院新生儿重症监护室内，一个数月大的女婴，一边输着液一边抱着奶瓶吃奶。谁能想到，几天前，这个小生命还躺在路边一个湿漉漉的襁褓里！如果当时没有爱心市民看到，后果不堪设想……

昨日，在市第一人民医院新生儿重症监护室内，一个数月大的女婴，一边输着液一边抱着奶瓶吃奶。谁能想到，几天前，这个小生命还躺在路边一个湿漉漉的襁褓里！如果当时没有爱心市民看到，后果不堪设想……

偶遇：路边湿漉漉的襁褓里，竟然有个闭着眼的婴儿

10日清晨6时20分许，在定鼎路与老310国道交叉口，市民井女士准备去附近的四月运动公园游泳馆游泳。她自西向东走着，突然看到路北侧的人行道上似乎有一条褥子包着什么。

由于当时天比较黑，她看不太清楚。走近一看，她吓了一跳。“我看到褥子里包了一个婴儿，还闭着眼，一点声儿都没有。”提起当日发生的事情，井女士说，因为不知道孩子是否还活着，她把手轻轻放到孩子鼻孔下，感觉到了微弱的气息。

井女士顾不得褥子湿漉漉的，把孩子紧紧抱在怀里，跑进了游泳馆。

到了游泳馆，她才发现，不知道孩子已经被放到路边多久了，身上的棉衣和包裹她的小褥子都已经湿透，孩子的小手被水泡得发白，发紫的嘴唇紧紧闭着。

井女士说，也许是感觉到了室内的温暖，孩子慢慢睁开了一只眼，另外一只眼被眼屎糊住。当时她和游泳馆的工作人员把这个孩子放到沙发上，孩子哇的一声哭了出来。

援手：众人齐帮忙，女婴脸色逐渐好转

有养育孩子经验的井女士立刻让游泳馆一名工作人员去烧水，让另一名工作人员回家取小孩子穿的干净衣服，她则和其他人一起帮忙把这个弃婴的湿褥子和湿衣服脱下来。

这家游泳馆的经理杜园园说，孩子睁开眼后，被人一放到沙发上就哭，抱起来就不哭了，于是她和井女士还有其他人就轮流抱着孩子。

干净的衣服取来后，大家给孩子换上，井女士给孩子喂了些热水，这时大家发现这是一个女孩。“我把孩子的脸用热水洗了以后，孩子脸色稍微好了点儿。”井女士说，看到孩子恢复了生机，当时她就松了口气。

当日清晨7时许，大家拨打了110，民警赶来把孩子送进了市儿童福利院。

杜园园说，尽管孩子被送走了，但这个小生命牵动了当天所有见过这个孩子的人的心。11日，她去了离游泳馆不远的市儿童福利院询问，得知孩子在被送去的当天就进了医院，接受检查和救治。

记者进一步了解到，孩子已被送进市第一人民院新生儿重症监护室。

获救：女婴住进重症监护室，医院已进行初步诊断

昨日上午，在市第一人民医院新生儿重症监护室里，这个小宝贝躺在一张小床上，右手抱着一个奶瓶正在喝奶，左手上扎着针，正在输液。

记者从医院了解到，孩子被送来后，医生立即对孩子进行了彩超、胸片等检查，发现孩子有支气管肺炎，目前正在接受治疗。经过医生初步判断，孩子可能是先天愚型，但为了最后确诊，医院昨日已经给孩子抽了血，正在进行遗传代谢病检查。

昨日，河南含嘉仓律师事务所律师王丽伟说，她今年代理过一起父母遗弃重病孩子入刑的案子。

“在这样一个寒冷的冬夜，监护人对年幼的女儿有抚养义务而拒绝抚养，把孩子扔到少有行人的道路上，致使孩子有可能因得不到救助而丧失生存的机会。如此对孩子的生死置之不顾，狠心的父母已经触犯了刑法。”王丽伟说，这种行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十一条，涉嫌遗弃罪。

昨日，杜园园给记者打来电话，她说在她把孩子的遭遇发到微信朋友圈后，很多人都很关心这个孩子，并希望这个孩子不再遭受磨难。

记者手记：在寒冷的冬夜，孩子经历了什么我们不得而知，我们也不知道她的家人因何把她遗弃，但她还是活了下来。

尽管夜很黑，天很冷，但是好心人的温暖之手让这个小生命在被家人遗弃之后又被社会的大爱救了回来。

也许她长大以后，不会记得这些救她的人的名字，但在那个寒冷的清晨，因为人间有爱，她又顽强地活了下来。我们希望这个经受磨难的孩子能有一个美好的未来，也希望孩子的父母看到这篇报道后能及时联系相关部门将孩子领回，给孩子一个温暖的家。我们还希望，天下父母都能有所担当，不让类似事情再次发生。

愿爱常驻人间，愿我们心中有光！（洛阳晚报记者 李砺瑾）