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校地“结亲戚” 拳拳帮扶情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 09:08

　　近日，宜阳县白杨镇南留小学的孩子们迎来了一群来自城里的客人，并收到了一份礼物——洛阳理工学院工会为孩子们送来的182套崭新的餐桌椅。

　　“孩子们看到新桌椅可开心了，好多高年级学生主动来帮忙抬。”南留小学校长赵武帅说。学校的新餐厅马上要建成投用，得知以后能在新餐厅用上崭新的餐桌椅、还能与高校“结亲戚”的消息后，学生们十分高兴。

　　此次校地帮扶对接活动，洛阳理工学院共为宜阳县白杨镇、赵保镇、董王庄乡3个乡镇7个贫困村的小学送去350套新餐桌椅。这只是校地“结亲戚”、共话帮扶情的一部分活动。

　　为充分发挥高校在脱贫攻坚中的重要作用，促进贫困地区发展和贫困群众致富，助力全省打赢精准脱贫攻坚战，洛阳理工学院成立“校地结对帮扶”精准扶贫行动工作领导小组，统筹协调相关工作。未来，该校将持续开展专业技术咨询服务、城乡规划建设服务、科技扶贫服务，实施教师双向培养工程，推进志愿服务工程，引导各类人才到宜阳创业就业，为宜阳县脱贫攻坚工作提供智力支持。 （洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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