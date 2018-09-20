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洛阳筹建4个市级临床医学研究中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 09:08

　　日前下发的《关于批准组建洛阳市心血管内科疾病临床医学研究中心等4个临床医学研究中心的通知》(以下简称《通知》)明确，我市批准筹建4个市级临床医学研究中心，建设期为两年，期满后进行评估，评估通过的单位将被正式授牌。

　　《通知》显示，这4个市级临床医学研究中心分别是依托河南科技大学第一附属医院成立的市心血管内科临床医学研究中心、市脑血管疾病(精准医疗)临床医学研究中心，依托洛阳市中心医院成立的市心胸外科临床医学研究中心和市脑血管疾病(脑卒中)临床医学研究中心。

　　据介绍，这些临床医学研究中心的成立，将有助于精准掌握我市此类患者的相关数据，建立我市医疗大数据库，为专家研究更适合我市患者的治疗方法提供参考。同时，将三级医院的医疗技术下沉到基层，对病人在上下级医院转诊和医疗技术指导方面具有重要意义。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 谢雅敏）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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