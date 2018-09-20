“以暴制暴”不如“以心换心”

管理公共行为除了靠法律，更多的要靠规则意识，强规则意识换来高质量生活，邻里之间多些善意互动，天天好心情的一定是咱自己。

管理公共行为除了靠法律，更多的要靠规则意识，强规则意识换来高质量生活，邻里之间多些善意互动，天天好心情的一定是咱自己。

一女子反映她家楼下住户安装震楼器，影响她和家人休息。民警了解后得知，该女子家的孩子比较调皮，喜欢在家里跑来跑去，楼下住户觉得噪声影响孩子学习，就用拖把捣房顶“还击”。

高楼林立的城市，楼上楼下关系不能用“以其人之道，还治其人之身”的方法，解决矛盾的利器是“以心换心”，而不是“以暴制暴”。

“以心换心”换来的是两好搁一好，“以暴制暴”换来的是冤冤相报何时了。有个寓言很能说明这个道理：寒冷的冬天，大风和太阳比本领，目标是看谁能让一个穿棉袄的人脱下棉袄。大风说，我使劲吹就能把他的棉袄吹下来，于是，大风使劲吹起来，那人却将棉袄裹得更紧；太阳不停地升温，没过一会儿那人就热得冒汗，脱下了棉袄。

在邻里关系中，善意提醒就像太阳，能让人从内心认识到自己的不足。就说楼上噪声，一般而言，没人会没事找事制造噪声，更多的情况是：有人孩子小，没注意对孩子的教育提醒；有人爱“折腾”，三天两头喜欢把家具挪来挪去，没注意楼下住户的感受；有人不注意生活细节，如回家不习惯先换鞋，穿着高跟鞋走来走去，忽略了脚步声的动静等。说到底，这些因疏忽而为他人带来的烦恼，只要用心沟通、用心改正都能解决，怕就怕双方较上劲儿后矛盾升级、两败俱伤。

同样面对楼上的噪声，重庆一位老人为楼上邻居精心选购棉拖，托物业人员送去，这样的心意谁不领情？

尊重来自体贴，多分小心就多分和谐，多分谅解就多分亲热，是做睦邻还是做对头，自己心里得有数。

管理公共行为除了靠法律，更多的要靠规则意识，强规则意识换来高质量生活，邻里之间多些善意互动，天天好心情的一定是咱自己。（新闻观察员 洛谭）