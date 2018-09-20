共享单车 更应共享文明

任何方便都不该以牺牲他人的方便，甚至是社会秩序为代价。把自己的方便建立在其他人的不便之上，是一种不文明。

任何方便都不该以牺牲他人的方便，甚至是社会秩序为代价。把自己的方便建立在其他人的不便之上，是一种不文明。

作为交通秩序治乱的重要整治内容之一，近日，由市城市管理局牵头，联合进驻我市的共享单车企业采取了一系列措施加强管理，着力整治共享单车停放无序等突出问题，在不影响市民享受便捷出行的同时，维护市容市貌和交通秩序。

共享单车以其方便快捷的体验，成为人们喜欢的出行新方式，也起到了疏解道路交通压力的作用。然而，共享单车也给人们带来了一些小烦恼，尤其是乱停放问题备受诟病。有的人行道或非机动车道被共享单车占据了大半，不仅影响道路交通，更有损市容市貌。更让人无语的是，你能在快速路上、绿化带里甚至是水渠里，看到共享单车的“身影”。可想而知，如果在容易拥堵的路段出现一堆乱停放的共享单车，对道路交通无异于雪上加霜。

共享单车的出现是为了让出行变得更方便，而不是给交通添乱添堵。从这个意义上说，我市整治共享单车无序停放等问题，是找准了病根，用对了药方。在施工路段附近，暂不设投放点，设置30个“潮汐点”，定时调度清理，借鉴北京、杭州等地的共享单车“电子围栏”技术，为解决单车乱停乱放问题提供新的技术支撑……这些举措一定程度上能有效缓解共享单车的乱停放问题，但更重要的是，骑行者应文明骑行、文明停放。

平心而论，共享单车之所以受欢迎，是因为它可以随时随地骑行、停放，但是，任何方便都不该以牺牲他人的方便，甚至是社会秩序为代价。把自己的方便建立在其他人的不便之上，是一种不文明，理应受到舆论的谴责。

我们共享单车，更应该共享文明，随骑随丢的结果很可能是无车可享。肆意停放，有碍交通秩序，最终伤害的是自己。只有骑行在文明的道路上，共享单车才能成为真正的城市“风景线”。（新闻观察员 洛谭）