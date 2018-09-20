洛阳全民终身学习活动周启动

13日，2018年洛阳市全民终身学习活动周在新安县启动。

13日，2018年洛阳市全民终身学习活动周在新安县启动。（>>>点击查看2018年洛阳市“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”名单）

今年的全民终身学习活动周时间为11月13日至11月19日，将围绕“服务国家重大战略，推动全民终身学习”主题，面向广大城乡社区居民，特别是老年人等重点群体，开展讲座、培训等多种形式的学习宣传活动。各图书馆、科技馆、文化馆、博物馆等公共场馆开展“学习开放日”“主题活动日”“专题讲座”等，农村基层综合性文化服务中心、农家书屋等面向农村社区开展宣讲、咨询和培训服务。有条件的普通高校、职业院校、社区学校等就近面向城乡社区居民开展多种形式的学习活动，开放数字化资源及服务。机关、企事业单位、社区、社会组织，通过开展好书推荐、好书诵读、数字化阅读、书友会等活动，推动全民阅读。

启动仪式上，市教育局还对贾容韬等9名2018年洛阳市“百姓学习之星”、洛龙区定鼎门社区零点学堂等5个2018年洛阳市“终身学习品牌项目”进行表彰。我市2017年“百姓学习之星”刘任魁被河南省教育厅评为2018年河南省“百姓学习之星”。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 朱峰）