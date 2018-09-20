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洛阳开展燃煤散烧治理 规范推广洁净型煤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 08:58

　　近日印发的《洛阳市秋冬季燃煤散烧治理攻坚工作实施方案》明确，我市将坚决遏制冬季供暖期散煤销售使用反弹，有效消除劣质散煤污染，规范推广洁净型煤，确保百姓温暖过冬。

　　根据方案，我市将对前期已排查取缔的散煤销售点采用随机方式定期进行复查，坚决杜绝已取缔的散煤销售点变换经营场所，采取隐蔽销售、流动销售的形式继续进行散煤销售活动，防止散煤经营行为“死灰复燃”；将采取日常监管与专项整治相结合等方式，持续加大对散煤销售行为的日常监管力度；将针对燃煤茶浴锅炉、经营性燃煤大灶等燃煤散烧设施设备进行排查整治，及时拆除违规设施设备，发现一台、拆改一台、销号一台。

　　同时，我市将强力推进洁净型煤的规范化推广使用，加强对洁净型煤生产中心和配送网点的监管，严厉查处洁净型煤生产配送中心违规销售散煤等行为。将积极落实洁净型煤财政补贴政策，引进竞争机制，不断降低洁净型煤销售价格，确保居民使用洁净型煤后的新增成本维持在可接受范围。各地质量监管部门将不断加大对洁净型煤质量监督抽查力度，对不合格的产品，依法从重处罚。（洛阳日报记者 高峰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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