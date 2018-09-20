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小区管道堵塞 “花城义工”来帮忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-14 08:57

　　“花城义工”帮助疏通污水管道

　　您如果住在老旧无物业小区，小区里发生污水管道堵塞，可拨打12319城建热线，“花城义工”将及时上门为您提供帮助。

　　近日，“花城义工”志愿者服务队就帮西工区玻璃厂路30号院的居民解决了这种麻烦。

　　玻璃厂路30号院由于物业不完善，一直是社区的帮扶对象。该院内的污水管道经常发生堵塞，影响居民生活。近日，该小区居民拨打城建热线寻求帮助。

　　接到电话后，洛阳市政集团涧东分公司10名身着黄马甲的“花城义工”很快来到该小区。他们用铲子对堵塞的污水管道一点点进行清理，并利用高压管道疏通车，对小区内管道和临街管道进行了疏通。经过一下午努力，小区周边管网全部被清理干净，污水管道恢复了畅通。

　　记者了解到，“花城义工”成立至今已有6年多，由洛阳市城市管理局、市政设施监管处、洛阳市政集团等共同发起成立，为群众提供服务。他们利用自己的专业特长，为有需要的市民和单位提供雨污水管道疏通、道路病害处理、一般设施维修等技术服务。

　　如果老旧无物业小区、养老院或福利院有管道疏通需求的，请拨打12319城建热线，“花城义工”将及时派专业人员为您提供帮助。需要提醒的是，有明确管理单位的机构不在服务范围内。（洛阳晚报记者 杜卿 通讯员 李忠欣 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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