“洛阳创新”挺进氢能源应用领域

然而，由于产氢与用氢不在同一地方，能否安全地将高压氢气存储和运输到用氢地点——加氢站，是能否实现燃料电池汽车大规模应用氢能源的关键环节。

记者昨日从中船重工第七二五所获悉，该所下属的洛阳双瑞特种装备有限公司日前成功与北京、天津等地客户签约，获得首个氢气运输半挂车合同，标志着双瑞特装在氢能源储运装备领域取得重大突破。

该合同订单包括多台20兆帕氢气运输半挂车，目前首批3台氢气运输半挂车已顺利完工，整装待发。

氢能源被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源，相关产业发展前景广阔。例如，在交通运输领域，氢能源燃料电池汽车具有效率高、噪声低、无污染物排出等优点，被视为真正意义上的高效、清洁汽车，也被有关专家认为是新能源汽车的终极解决方案。

然而，由于产氢与用氢不在同一地方，能否安全地将高压氢气存储和运输到用氢地点——加氢站，是能否实现燃料电池汽车大规模应用氢能源的关键环节。

在储氢技术中，容器压力的大小直接决定容量的大小，压力越大，存储量就越大，技术难度也越高。

作为国内领先的特种设备设计、制造厂商，双瑞特装近年积极推进氢能源储运装备的研发，利用20多年来在海洋装备领域高压大容器气瓶设计、研发、生产中积累的丰富经验，依托超高压气瓶研制技术成果转化，开发了20兆帕氢气运输半挂车及45兆帕储气瓶组等多种储氢装备。

其中，20兆帕氢气运输半挂车主要用于输送氢气至距离短、没有管网的地区，应用领域主要有加氢站、工业氢用户及运输公司、氢燃料电池、炼油企业等；45兆帕储气瓶组主要用于加氢站、实验室储氢等。此外，该公司还积极研发储氢新产品，包括载气量更大的运输半挂车和更高压力等级的储气瓶组等。

近年，双瑞特装积极开展新产品研发，曾成功中标陆丰、海阳核电站用高压气瓶项目，实现国产高压气瓶产品在核电领域应用零的突破。氢气运输半挂车等产品的成功研发，标志着双瑞特装在又一新兴产业中具备竞争优势，为占领氢能源装备市场打下坚实基础。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 徐兆琦）