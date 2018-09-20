“右玉精神”在洛阳市党员干部中持续引发热烈反响

连日来，“右玉精神”在我市党员干部中持续引发热烈反响。大家纷纷表示，要用好“右玉精神”这本“活教材”，牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持迎难而上、艰苦奋斗，奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章。

连日来，“右玉精神”在我市党员干部中持续引发热烈反响。大家纷纷表示，要用好“右玉精神”这本“活教材”，牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持迎难而上、艰苦奋斗，奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章。

“右玉精神”的可贵之处，在于始终坚持为人民谋利益的政绩观。“一任接一任干，一代接着一代干，撸起袖子加油干。”汝阳县王坪乡党委委员张守志说，作为基层党员干部，要不忘初心、牢记使命，深入开展“九个一”大走访活动，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，帮助贫困群众实现由“输血”向“造血”转变，坚决完成脱贫摘帽目标任务。

去年以来，一场直指河渠治理的“四河同治、三渠联动”战役在河洛大地打响，水、城、山、田、园、林、路等综合治理和提升工程全面铺开。截污治污、河道治理、游园湿地建设……一项项治理工程将清水绿岸、鱼翔浅底的美好生态画卷呈现在人们眼前，提升了人民群众的生态获得感和幸福感。

“右玉人民在历届县委、县政府的带领下，不畏艰难，咬定绿化不放松，硬是将一块昔日的‘不毛之地’变成了今天的‘塞上绿洲’，他们的精神令人感动。”在市水务局副局长翟文亮看来，右玉生态环境治理的成功实践，为大家提供了生态文明建设的鲜活范例。绿水青山就是金山银山。当前和今后一个时期，落实河长制、推进“四河三渠”综合治理，必须以百折不挠的拼搏精神、实干精神，迎难而上、锲而不舍，不断完善巡河、监督等机制，细化河渠治理方案，统筹用好各种手段，坚决打好生态环境建设这场大仗、硬仗、苦仗，开创生态文明建设新局面。

让栾川县潭头镇党委副书记祁玉乐感触最深的，是右玉领导干部们“功成不必在我”的境界。他说，推动新时代乡村全面振兴，党员领导干部应当具备这样的崇高境界，一张蓝图绘到底，不贪一时之名，不图一时之功，把为人民谋利益当作使命，勇挑发展重担，像接力赛一样，一棒一棒接着干下去，薪火相传、生生不息。（洛阳日报记者 朱艳艳）