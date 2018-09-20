洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市环境攻坚办对5家企业进行约谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 08:50

　　昨日，市环境攻坚办对未落实重污染天气管控措施的5家企业进行了约谈。

　　我市于11月8日、11月10日、11月13日先后启动了污染天气轻中度、黄色、橙色预警响应，要求涉气企业采取强制性减排措施，减少污染物排放。但是，通过用电量和排放量核查，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司、河南龙泉金亨电力有限公司、洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司、洛阳龙泉天松碳素有限公司和洛阳豫港龙泉铝业有限公司5家企业在管控期间未落实管控措施，污染物排放量“不降反升”。

　　下一步，各单位要充分认清我市空气质量改善和秋冬季大气污染防治严峻形势，切实履行企业主体责任，真正把重污染天气应急减排措施落实到停炉、停线上，落实到污染物减排上。对连续型生产企业，要按规定落实错峰运输、通过加严排放限值、降低负荷、减少投料量等措施实现减排；对重污染天气应急管控期间污染物排放量“不降反升”企业将严肃查处并公开曝光。(洛阳日报记者)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·防治糖尿病，生活要“甜”不要“糖”
  • ·有妇科炎症最好别贪吃这5类食物，会加重炎症！
  • ·隐藏在菜市的天然抗癌药、安眠药、感冒药…
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明日24时开始供暖 新增这些供热小区
  • 洛阳热力主管网已升温 明日零时全市正...
  • 加快国土绿化 建设生态洛阳
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期全...
  • 王城大道供热主管网出现漏水 附近部分...
  • 习近平会见香港澳门各界庆祝国家改革...
  • 男子挖墓迁坟遇塌方 消防队员成功救人
  • 人民网评：自媒体绝不是法外之地
  • “双11”大数据新鲜出炉 看看洛阳人都...
  • 洛阳辖区这些高速站口因大雾天气临时封闭
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605