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“双11”大数据新鲜出炉 看看洛阳人都爱买啥？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-14 08:57

　　从今日开始，“双11”快递会集中送达您的手中，您是否已经做好收快递的准备？市邮政管理局预测，今年“双11”，我市快件量将突破1350万件。

　　这么多快递，洛阳人都买了点儿啥？昨日，记者从阿里巴巴拿到了新鲜出炉的洛阳“双11”大数据，一起来看看。

　　今明两日，洛阳人将集中收快递

　　在洛龙区上班的市民王女士，昨日一上午就接到七八个快递小哥的电话，她跑上跑下好几趟才把快递全部签收完。“热得我一身汗，权当减肥了。”王女士说，平日里，如果快递到了，她习惯让快递员先把快递放在公司楼下的快递柜里，但这两天，快递柜根本放不下。

　　打开她的购物清单，在她所购买的32件快递中，羽绒服、鞋帽、食品三类占相当比重，快递数量达17件。“我一共买了三件羽绒服，除了我自己的，还给父母各买了一件。”王女士说。

　　市邮政管理局相关负责人说，“双11”当日，我市出港快件突破92万件，进、出口比例首次达到1∶1.5，而从昨日开始，我市快件的进港量超过出港量，今明两日，进港快件量将达到峰值。也就是说，在“双11”网购的洛阳人，今明两日将集中开启收快递模式。

　　今年“双11”，洛阳人比去年多花2.403亿元

　　去年“双11”，洛阳人贡献了5.833亿元，居全省第二，其中洛龙区的“战斗力”最强，其次为涧西区和西工区。

　　根据阿里巴巴的数据，今年“双11”，洛阳人贡献了8.236亿元，比去年多花了2.403亿元。在“战斗力”排名上，洛龙区依旧一马当先，涧西区、西工区排名稳定。

　　42岁的市民赵先生对待“双11”的态度一直很冷静，和去年一样，他今年什么都没买。因为他觉得“双11”当天的商品，并没有比平时便宜多少，而且发货又慢。“可能确实有秒杀商品比平时便宜很多。”他说，像他这个岁数，根本犯不着熬到零点去和小年轻们抢秒杀商品，索性就不凑热闹了。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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