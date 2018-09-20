何伟到汝阳县开展集中宣讲活动

昨日下午，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县上店镇庙岭村开展集中宣讲活动。

昨日下午，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县上店镇庙岭村开展集中宣讲活动。

宣讲活动在庙岭村文化广场举行，上店镇党员干部和庙岭村、布河村部分贫困户和群众代表参加。何伟与村民集中座谈，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，宣讲乡村振兴战略，宣讲脱贫攻坚取得的成效和群众得到的实惠，并详细讲解贫困户评定及退出标准、贫困村评定及退出标准、脱贫攻坚专项扶贫政策等内容。

何伟鼓励贫困群众坚定能脱贫的信心、立下要脱贫的志气、掌握能脱贫的技能，在党和政府的关怀帮助下，咬定目标、倾力而为、克服困难、如期脱贫、共奔小康。他强调，要深入开展“一转三推进”工作，在充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和驻村第一书记穿针引线作用上下功夫，以作风攻坚促脱贫攻坚；要在政策落实与宣传上下功夫，切实把扶贫政策弄懂、吃透，提升运用政策的能力和水平；要在发展产业增收致富上下功夫，因地制宜发展特色产业，因人而异选准增收措施，加大招商引资力度，不断壮大村级集体经济，切实带领广大群众脱贫致富奔小康。 （洛阳日报记者 李梦龙）