洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

何伟到汝阳县开展集中宣讲活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 08:50

　　昨日下午，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县上店镇庙岭村开展集中宣讲活动。

　　宣讲活动在庙岭村文化广场举行，上店镇党员干部和庙岭村、布河村部分贫困户和群众代表参加。何伟与村民集中座谈，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，宣讲乡村振兴战略，宣讲脱贫攻坚取得的成效和群众得到的实惠，并详细讲解贫困户评定及退出标准、贫困村评定及退出标准、脱贫攻坚专项扶贫政策等内容。

　　何伟鼓励贫困群众坚定能脱贫的信心、立下要脱贫的志气、掌握能脱贫的技能，在党和政府的关怀帮助下，咬定目标、倾力而为、克服困难、如期脱贫、共奔小康。他强调，要深入开展“一转三推进”工作，在充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和驻村第一书记穿针引线作用上下功夫，以作风攻坚促脱贫攻坚；要在政策落实与宣传上下功夫，切实把扶贫政策弄懂、吃透，提升运用政策的能力和水平；要在发展产业增收致富上下功夫，因地制宜发展特色产业，因人而异选准增收措施，加大招商引资力度，不断壮大村级集体经济，切实带领广大群众脱贫致富奔小康。 （洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·防治糖尿病，生活要“甜”不要“糖”
  • ·有妇科炎症最好别贪吃这5类食物，会加重炎症！
  • ·隐藏在菜市的天然抗癌药、安眠药、感冒药…
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明日24时开始供暖 新增这些供热小区
  • 洛阳热力主管网已升温 明日零时全市正...
  • 加快国土绿化 建设生态洛阳
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期全...
  • 王城大道供热主管网出现漏水 附近部分...
  • 习近平会见香港澳门各界庆祝国家改革...
  • 男子挖墓迁坟遇塌方 消防队员成功救人
  • 人民网评：自媒体绝不是法外之地
  • “双11”大数据新鲜出炉 看看洛阳人都...
  • 洛阳辖区这些高速站口因大雾天气临时封闭
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605