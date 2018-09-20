洛阳市为城市区万余名环卫工配发防寒服

昨日，市总工会、市城市管理局举行城市环卫工人关爱行动防寒服发放仪式，城市区10117名环卫工人将陆续领到一件免费防寒服。

昨日，市总工会、市城市管理局举行城市环卫工人关爱行动防寒服发放仪式，城市区10117名环卫工人将陆续领到一件免费防寒服。

市总工会今年实施了城市环卫工人关爱工程，截至目前共新建、提升改造40家城市区环卫工人爱心驿站，组织8502名城市区环卫工人进行免费体检，筹资310余万元为城市区环卫工人免费发放防寒服。近年，市总工会还在全市环卫系统表彰各级“五一劳动奖章”获得者17人，为4个先进集体颁发“洛阳市五一劳动奖状”，为14个先进集体颁发“洛阳市工人先锋号”，营造关爱环卫工人的社会氛围。

市委常委、市政府党组成员王琰君，市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华等参加发放仪式。 （洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张媛媛）