昨日，全国政协文化文史和学习委员会副主任刘佳义率调研组来洛，就“推动大运河文化带建设”进行调研。

昨日，全国政协文化文史和学习委员会副主任刘佳义率调研组来洛，就“推动大运河文化带建设”进行调研。 昨日，全国政协文化文史和学习委员会副主任刘佳义率调研组来洛，就“推动大运河文化带建设”进行调研。 在洛期间，调研组一行先后前往回洛仓遗址、洛阳博物馆，实地了解我市大运河遗址保护开发利用、大运河文化内涵挖掘研究、大运河文化带建设等工作开展情况。 调研组对我市大运河遗址保护开发利用和大运河文化带建设工作取得的成绩予以充分肯定，希望我市进一步做好保护、传承、利用三篇大文章，推进大运河历史文化遗产抢救、发掘和保护。同时，要充分挖掘大运河文化内涵和时代价值，讲好大运河故事，高质量推动大运河文化带建设，把文化资源优势转化为发展优势，促进区域经济社会发展。 省政协学习和文史委员会主任毛德富，市领导杨炳旭、魏险峰、程相朝参加调研。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）