今冬采暖季即将开始，近日，热力工人们都在忙啥？连日来，记者跟随他们来到了供热一线。

讲述人物：陈晓彬（记者 张光辉 摄）

今冬采暖季即将开始，近日，热力工人们都在忙啥？连日来，记者跟随他们来到了供热一线。

故事一：给一个小区用户开阀，跑七八趟是常事

讲述人物：陈晓彬

身份：洛阳热力有限公司供热管家

地点：涧西区壹号城邦小区

开阀门虽然简单，却是关乎用户用热的大事儿，怠慢不得。

9日天刚亮，我和同事就来到涧西区壹号城邦小区，这个小区是我们公司的直管供热新小区，今年共有1926户用热户，我今天的任务是为122户新用户开阀。

开阀时需要用户家中留人，我早早来到小区，想趁着用户出门上班前的这段时间，多开几家。

从早上7点多到上午10点，我和同事挨家挨户敲门，敲了近70户，完成开阀的不到20户。对于家里没人无法开阀的，我们在业主门上留下了便条，希望他们尽快联系我预约开阀时间。给一个小区用户开阀，由于业主各有各的时间，跑七八趟才开完是常事儿。

讲述人物：马奔

故事二：业主一声问候，我的心里暖洋洋

讲述人物：马奔

身份：洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司热力工人

地点：洛龙区平安小区

平安小区不大，只有3栋楼84户热用户，小区居民以老人居多，对他们来说，这个冬天不一般，因为他们中的很多人将第一次用上暖气。

这个小区的供热改造工程是我看着一点一点完成的。我们9月20日进场施工，目前已完成了小区热力站和庭院管网的建设工作，现在正在进行庭院管网入楼装置和用户户内供热设施的“碰通”。这项工作一完成，小区就具备了供热能力。

有时候在小区干活时，业主会过来问我，工程啥时候能做完，今年冬天能供热不？也有一些老人会跟我们讲：“小伙子你们累不累？喝杯水歇一会儿呀。”听到这些，心里真是挺暖的，心里暖了，也希望住户的家里也能快快暖和起来。

讲述人物：吕明

故事三：实时监测小区换热站运行

讲述人物：吕明

身份：洛阳高新热力有限公司换热站运行管家

地点：高新区京熙帝景小区

每天早上8点，都是我们市场运行部开始例会的时间。这段时间，我们的会议主题都是“更好地帮助用户解决低温运行期遇到的问题”。

我是一名老热力人，也见证了供热行业这些年的发展。现在，通过我们公司的远程监控中心，已经可以实时监测到各直管小区换热站的运行情况，而我们可以节省更多精力用在提升用户体验上。

会后，我按照计划去巡查京熙帝景小区的换热站。

穿着我们公司的制服走在小区里，时不时会遇到上前咨询供热问题的业主。这两天大家普遍咨询“低温运行期间暖气片是否放放水才能热得快”这类问题。

在此，我也想提醒广大用户，供热系统里的水是防止管道、阀门腐蚀锈化的软化水，是不能作他用的。大量放水会导致供热系统失水严重，使供热系统压力失衡，影响居民正常用热。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦 文/图）