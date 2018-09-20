洛阳市警方开展交通秩序治乱治堵专项行动

昨日召开的全市公安机关百城提质文明创建暨交通秩序治乱治堵专项行动动员会，对我市交通秩序治乱治堵工作进行部署。

昨日召开的全市公安机关百城提质文明创建暨交通秩序治乱治堵专项行动动员会，对我市交通秩序治乱治堵工作进行部署。

会议透露，我市将多措并举、标本兼治，通过为期两个月的百城提质文明创建暨交通秩序治乱治堵专项行动，努力实现“两个增加、四个提升、两个减少”工作目标：市区道路交通基础设施明显增加，公共停车场所明显增加；公共交通分担率明显提升，市区道路通行效率明显提升，交通秩序明显提升，群众文明交通意识明显提升；交通违法明显减少，交通拥堵路段(口)明显减少。

治堵：全力治理交通拥堵

-对施工路段、拥堵路段开展拉网式排查

组成专班加强与工程设计、建设单位的联动，坚持“先保通、后开工”。围绕王城大道快速路建设工程，解决滨河北路、丽春路、涧东路、国花路、芳林路、北环路、二乔路、建福路拥堵问题；围绕南昌路提升改造工程，解决南昌路、河洛路、周山路、南苑路、滨河北路拥堵问题。

对市区所有重点工程施工地段、人流车流密集的拥堵路段开展拉网式排查，针对存在的问题“一路一策、一区一策”，充分利用周边既有道路，综合运用道路提升、交通秩序管理、科学放置交通信号灯和交通标志等手段，优化交通导改方案，缓解交通拥堵。

-增加非机动车道，让自行车有路可行

全面实行市政工程围挡施工前先进行围挡试验制度，盯紧工程进度和流量变化，及时对周边交通信号、护栏、标志标线等进行调整完善，寻求施工与保通的平衡点。

协调有关部门硬化王城大道快速路、南昌路提升改造等重点工程涉及的芳林路、涧东路、滨河北路等道路的人行道，安装隔离设施，增加非机动车道，解决自行车、电动车与机动车混行问题。

-王城大道、南昌路新增20套高空监控设备

半个月内在王城大道、南昌路新增20套高空监控设备，并随道路建设和通行情况同步增加；在北环路、东环路、南环路、滨河北路、古城快速路等道路沿线10个路口增加监控设备，构建覆盖工程施工区域的监控网，实时掌握道路通行情况。

-5个拥堵路口将试行“借道左转”

在九都路、开元大道等5个拥堵路口试行车辆“借道左转”，提高道路资源利用率。在全市推行区域微循环、单行、“禁左”等交通组织方式，在工程沿线或对道路通行影响较大的出入口采取措施引导车辆“右进右出”，取消对道路通行影响较大的占道停车位。

-优化60多个路口交通信号配时

对市区南昌路、太康路、王城大道、开元大道等60多个重点路口的交通信号配时进行再优化，确保信号灯配时科学合理。完成340个路口交通信号设施的清洗、粉刷。在中州路、国花路、瀛洲路、天津南路、景华路等5条道路增加中心隔离护栏6300米；在芳林路、丽春路等道路上增加机非隔离护栏1万米。

治乱：开展交通乱点整治

-打造5条严管示范路、10条严管示范街

开展交通乱点排查治理，联合城管、住建等部门，认真排查交通乱点，综合施策严管重罚，打造5条严管示范路、10条严管示范街、20个执法示范岗。

-从严从重处罚行人闯红灯

组织民警在机动车、非机动车、行人闯红灯交通违法行为较多的地方设卡，严查严处相关交通违法行为，对带头闯红灯者从严从重处罚。

-抓拍曝光行人、非机动车交通违法

增加路口自动抓拍曝光系统，提升行人、非机动车交通违法现场查处效果。充分利用电子监控和卡口系统，加大机动车交通陋习和货运车辆违规行驶等交通违法行为的查处力度。

-建立交通违法“黑名单库”

深入推进交通违法有奖举报工作，大幅增加群众举报数量，使之与民警执法形成互补，建立立体执法网络。建立交通违法“黑名单库”，并向市文明办抄告相关名单，与违法者所在单位的文明单位创建关联，助推交通参与者诚信建设。

推动建立“路长制”

会议透露，我市公安机关将按照“区级管面、街道管线、社区管段”的“路长制”要求，推动区、街道、社区班子成员担任路长，联合城管、住建、环卫部门，各司其职，分工协作，全面做好管内道路的问题协调、日常巡查、道路管理等工作，做到责任不留空白、监管不留盲区。

据介绍，在因市政工程施工改变道路交通组织方式时，公安机关将提前发布围挡试验方案，提高群众对保通方案的知晓率。大力开展“志愿者助交通”活动，发动市民群众积极参与高峰期文明交通劝导活动，汇聚社会力量共同参与交通治乱治堵。同时，广泛征求对治乱治堵工作的意见建议，及时调整工作方案，让治乱治堵契合实际、更接地气。

副市长、市公安局局长李保兴参加会议。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）