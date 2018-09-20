[1995年]双休日制度实施（纪念改革开放40年）

1995年，我市各行各业稳步向前发展。在人才领域，多位专家获得殊荣；在交通领域，公共交通运营方式发生改变，交通基础设施建设稳步推进；在社会生活领域，双休日制度开始实施，人们的生活方式发生转变。

1995年，我市各行各业稳步向前发展。在人才领域，多位专家获得殊荣；在交通领域，公共交通运营方式发生改变，交通基础设施建设稳步推进；在社会生活领域，双休日制度开始实施，人们的生活方式发生转变。

多领域人才获殊荣

1995年1月24日，著名正骨专家郭维淮获“白求恩奖章”。

5月，洛阳黎明化工研究院(简称黎明院)教授级高级工程师李俊贤当选中国工程院院士。李俊贤是我国著名的化工合成专家，国家级有突出贡献的专家，黎明院筹建主要人员之一、原院长兼总工程师。他矢志不渝为国家科研事业奉献，在化学推进剂及聚氨酯新材料领域做出了突出贡献，是我国火箭推进剂开拓者之一，聚氨酯工业奠基者之一。

10月19日，中国科学院院士、洛阳石化工程公司技术委员会主任陈俊武，获何梁何利基金科学技术进步奖。何梁何利基金，是在科技部、教育部等部门的大力支持下，由香港4位爱国金融家1994年共同捐资创立的，旨在奖励中国杰出科学家，促进祖国科学技术进步与创新。

交通事业大发展

1995年12月20日，经批准，2路、5路、6路公交车率先实行无人售票运营方式，每人每次上车投币0.5元，可乘坐全程。“叮当叮当”的投币声，取代了售票员们“请自觉买票”的喊声，司乘人员均不与钱接触，车上备有报销凭证供乘客自取。

12月28日，洛开高速公路洛阳段建成通车。通车后，从洛阳到郑州开车只需要两个小时，比走普通公路节省了一个多小时。

市区交通基础设施建设在这一年迎来大发展——4月10日，长6公里的九都西路扩建工程竣工通车；5月24日，定鼎立交桥工程开工；12月5日，高速公路机场连接线工程和道北路扩建工程建成通车。

10月21日，洛阳海关正式开关，管辖洛阳市、三门峡市及所属县(市)和小浪底水利枢纽工程工区的海关业务，包括企业注册和备案、进出口货物通关和监管、加工贸易监管、进出境旅客监管等工作。

双休日制度实施，人们生活方式迎来转变

1995年1月31日，我市首次规定禁放烟花爆竹，远离了鞭炮声和硝烟，春节依然过得热闹祥和。

随着《国务院关于修改〈国务院关于职工工作时间的规定〉的决定》发布，4月28日，市政府发出通知：决定自1995年5月1日起实行双休日，即“国家机关、事业单位实行统一的工作时间，星期六和星期日为周休息日”。

双休日改变了千家万户的生活方式。双休日出游、购物，不仅拉动内需促进消费，还让人们的身心得到放松。此后，黄金周、弹性工作制等的实施，让人们的工作和生活有了更加多元化的选择。（洛阳晚报记者 智慧）