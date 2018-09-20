洛阳启动重污染天气橙色预警

昨日，记者从市环境攻坚办获悉，根据气象预报和环境监测，我市目前的污染过程将持续加重。为降低污染程度，我市决定从13日0时至15日24时，启动重污染天气橙色预警。

昨日，记者从市环境攻坚办获悉，根据气象预报和环境监测，我市目前的污染过程将持续加重。为降低污染程度，我市决定从13日0时至15日24时，启动重污染天气橙色预警。

根据管控要求，水泥制品业(密闭生产的商砼站除外)、石材加工业(不含装饰石材营销企业和工艺石雕企业)、硅石工业、沥青搅拌站、煤炭工业地面粉尘作业全部停产；以电、天然气、管道煤气为燃料的陶瓷企业限产不低于20%；水泥熟料企业保持超低排放，减排不低于20%；达到超低排放标准的钢铁企业限产20%，未达到超低排放的钢铁企业限产50%；单条生产线的黄金冶炼、铅锌冶炼企业限产不低于20%。

此外，我市采取错峰运输措施，钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市物流配送企业实施大宗物料错峰运输，原则上不允许柴油货车进出厂区。

各级供电部门需要积极配合辖区政府做好污染管控工作，严密监控企业用电发电情况，对拒不落实限产限排、停工停产措施的企业和工地，按照法定程序，采取依法限电措施。

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规范推广洁净型煤谋划“绿色暖冬”

我市严厉查处洁净型煤生产配送中心违规销售散煤等行为

昨日，记者从市环境攻坚办获悉，我市日前下发多个文件，要求今年年底前，全市规模以上工业企业煤炭消费总量控制在2322万吨以内，全社会煤炭消费总量控制在2392万吨以内。同时，坚决遏制冬季供暖期散煤销售使用反弹，规范推广洁净型煤，确保市民温暖过冬。

根据相关要求，各县(市)区要及时掌握规模以上工业企业煤炭消费情况，下达工业煤炭消费总量控制目标；对于目标进度完成不好的企业，将实行“一厂一策”，开展专项督查，深入企业一线督促实施整改。各相关部门将对重点用煤企业实行差别化限产措施，在11月15日至12月31日期间，在确保安全前提下根据企业实际情况对重点企业采取限产等措施。

同时，我市将对前期已排查取缔的散煤销售点采用随机方式定期进行复查，坚决杜绝已取缔的散煤销售点变换经营场所，防止散煤经营行为“死灰复燃”。采取日常监管与专项整治相结合的方式，持续加大对散煤销售行为的日常监管力度，将突出对燃煤茶浴锅炉、经营性燃煤大灶等燃煤散烧设施设备进行排查整治，及时拆除违规设施设备。

市环境攻坚办相关负责人介绍，我市还将强力推进洁净型煤的规范化推广使用，加强对洁净型煤生产中心和配送网点的监管，严厉查处洁净型煤生产配送中心违规销售散煤等行为。积极落实洁净型煤财政补贴政策，引进竞争机制，不断降低洁净型煤销售价格，确保居民使用洁净型煤后的新增成本维持在可接受范围内。

此外，各地质量监管部门将不断加大对洁净型煤质量监督抽查力度，对经过检测判定为不合格的产品，依法从重处罚。（洛阳晚报记者 潘立阁）