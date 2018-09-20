洛阳热力主管网已升温 明日零时全市正式开始供热

这两天，一些小区居民家中的暖气已陆续热了起来，这是我市供热企业对直管小区采取的提前供热。记者昨日从洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司了解到，3家供热企业的热力主管网均已升温，明日零时全市正式开始供热。

热力工人为供热做准备

这两天，一些小区居民家中的暖气已陆续热了起来，这是我市供热企业对直管小区采取的提前供热。记者昨日从洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司了解到，3家供热企业的热力主管网均已升温，明日零时全市正式开始供热。

直管小区提前热起来

“本以为15日才来暖气，没想到家里暖气片提前热了，刚好这几天降温，孩子和老人都冻不着了。”家住高新区名门世家小区的罗彩丽说。

洛阳高新热力有限公司相关负责人介绍，名门世家属新建小区，住户较多，采用分户计量的供热方式。今年2月，创业路至孙辛路高温水热力管道建成投用，满足了包括该小区在内的周山北集中供热片区的用热需求。从8日起，该公司开始对名门世家等直管小区的供热管网进行低温运行，提前预热管网和设备。

记者昨日在该小区换热站看到，供水温度为38.7℃，回水温度为33.8℃。“目前居民在家中就能感受到暖意了。今日，随着主管网继续升温，供水温度将进一步升高，居民家中的暖意会更浓。”该负责人说。

提前热起来的小区还有不少。洛阳热力有限公司直管小区从8日开始冷运行，从昨日起，主管网逐步升温，部分小区居民家中已提前热起来。昨日下午，君河湾、洛轴瑞祥嘉苑等小区的供水温度已升至40℃左右，回水温度32℃左右，居民家中暖气片已经温热。此外，新区热力分公司的近90个直管小区也提前开始试供热。

据介绍，提前供热一方面可以检验供热设施检修质量，方便尽早发现问题及时解决；另一方面可适当提高用户室内温度，缩短正式供热后室温升至标准温度的时间。

明日零时正式供热

按照我市《2018年至2019年采暖期供热保障方案》，明日零时，全市集中供热将正式开启，供热时间为2018年11月15日零时至2019年3月15日24时，共计121天。

今年，洛河以南区域新增10余个供热小区，分别是盛世天城、绿都悦府、览江阁、恒联花园、展览小区(1、2、3号楼)、保利香槟国际(一期)、开元壹号(满堂)、宝龙城市广场(公寓)、建业桂园二期、大曌国际二期、平安小区、怡和嘉园、瀛洲花园、恒昌家园。

“昨日洛河以南区域主管网供热温度已达73℃，这一温度将随气温下降及用热户增加而不断攀升。预计到15日零时，供热将达稳定运行状态。”新区热力分公司相关负责人说。

昨日，洛阳高新热力有限公司热源厂的供热蒸汽压力已在0.6兆帕以上，温度在164℃以上，符合正式供热标准；热源厂及换热站设备、热力管网运行均处于稳定状态；从今日起，各小区供热温度逐步升至正式供热标准。

洛阳热力有限公司相关负责人介绍，为洛北城区及伊滨区供热的主要热源——大唐洛阳热电公司、华润首阳山电厂、伊滨区一号热源厂已开始供热，随着下游用热量不断增加，热力主管网温度正在不断调整。截至昨日15时，该公司主管网供热平均温度为85℃左右。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张冬慧 冯来新 文/图）