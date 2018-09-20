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洛阳明日24时开始供暖 新增这些供热小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-13 21:02

　　洛阳网讯　随着天气越来越冷，明日24时，洛阳将正式进入今冬采暖季。今日，记者分别从洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司、洛阳高新热力有限公司3家热企获悉，目前这3家热企的各项供热准备工作已进入最后收尾阶段，直供小区均具备供热条件。

　　洛阳热力有限公司

　　“截至今日15时，我公司所负责的涧西、西工、老城、瀍河、伊滨五个区的直供小区均具备供热条件，低温运行模式已启动，循环泵已开启，只待一次网升温升压。”洛阳热力有限公司相关负责人介绍，目前，机车工厂、君河湾、洛轴瑞祥嘉苑等小区二次网进水温度已升温至40℃左右，回水温度32℃左右，室内已可以感受到暖意融融。预计明日中午，该公司负责的大部分直供小区可达到设计温度，15日当天基本达到标准温度。

　　洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司

　　“从5日起，新区供热主管网已经具备供暖条件；7日起升温运行，随管网逐步升温，具备供暖条件的小区逐步并网开始试供暖；预计明日24时，供暖将达到稳定运行状态。”洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司相关负责人介绍，目前，该公司直管小区已经提前进入试供暖阶段，主管网供水温度已达到73℃，随着气温不断下降和用热小区增加，主管网将根据天气情况不断上升。

　　此外，今冬该公司新增14个供热小区，具体有：

　　盛世天城，绿都悦府，览江阁，恒联花园，展览小区1、2、3号楼，保利香槟国际一期，开元壹号满棠，宝龙广场公寓，建业桂园二期，大曌国际二期，平安小区，怡和嘉园，瀛洲花园，恒昌家园。

　　洛阳高新热力有限公司

　　“目前，我公司热源厂蒸汽出口参数已达到市供热保障方案要求的压力0.6兆帕以上,温度164℃以上。公司自主热源供热覆盖范围内的直管、直供、代管小区自8日已启动低温运行模式，在此期间出现的跑、冒、滴、漏及循环不畅等问题已及时处理完毕，缩短了正式供暖后室内温度升至规定温度的时间。”洛阳高新热力有限公司相关负责人介绍，目前，该公司热源厂及换热站设备、热力管网运行均处于稳定状态，明日起，将对二次网供水温度参数逐步升温至正式供热要求参数，以满足用户用热需求。

　　此外，对于非直管小区，该公司已提前通知小区物业或者业主委员会签订供用热合同、预交采暖费，并根据小区供暖计划自行开阀供热，确保正常供热。

　　若您在今冬供暖期内，有用热方面的疑问，可拨打以下服务热线：

　　洛阳热力有限公司服务热线：63005678

　　洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司服务热线：9618966

　　洛阳高新热力有限公司服务热线：64331318

(记者 郭瑛 通讯员 张建华 张冬慧 冯来新)
[ 责任编辑：马佳佳]
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