洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

奇葩！男子想经营开锁公司 竟拿别人家门锁来练手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:57

　　近日，车站派出所民警致电本报记者：有一名男子带开锁工具到一小区开别人家的门锁，被抓了现行，我们问他为啥开人家的锁，他说想开一家开锁公司，来练练手……

　　“王某目前已经受到处罚。”昨日，车站派出所民警古朋说，前几天的一个下午，丹城路一小区一名女士报警称，有个小偷正试图开她家的门锁。古朋与同事到达该小区时，开锁男子已被小区保安控制。

　　古朋得知，报警人今年50多岁，家住11楼，当时只有她一个人在家。她发现有人在开她家的门锁后通过猫眼往外看，由于对方弯着腰看不到是谁，她判断对方很可能认为家里没人，想开锁进到家中行窃。她上了年纪，又是独自在家，因此不敢声张，就赶紧拨打110报警，并打电话通知小区物业公司。

　　小区保安赶来，将正在开锁的男子逮个正着，还发现他手里提着一个塑料袋。民警调查得知，该男子姓王，青海人。民警在王某的塑料袋里搜到三角扳手、改装螺丝刀等开锁工具。

　　“你为啥开别人家门锁？”面对民警讯问，王某称他准备开一家开锁公司，但手艺不行，因此想找几户人家的门锁练练手。目前，王某因涉嫌盗窃被行政拘留15天。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张波）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝出牙慢牙缝大，怎么办？
  • ·热水泡脚是养生，还是慢性自杀？
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线杨湾站主体结构封顶 “...
  • 洛阳18座天桥，等您来起名儿
  • 洛阳城建重点项目建设者昼夜奋战 续写...
  • 54个路口“信号灯手术”后 洛阳这个...
  • 稀奇！洛阳近20斤重“红薯王”拍出6800元
  • “双11”洛阳“剁手族”消费超8.2亿元...
  • 《星光大道》栏目组洛阳地区选拔赛开赛
  • 洛阳市将添内陆“无水港”
  • 今冬洛阳继续推行采暖季阶梯电价政策
  • 楼上孩子太“闹腾” 楼下拖把忙“还击”
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    林中的深秋

    洛阳老城窜胡同

    额济纳胡杨林

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605