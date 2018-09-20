奇葩！男子想经营开锁公司 竟拿别人家门锁来练手

近日，车站派出所民警致电本报记者：有一名男子带开锁工具到一小区开别人家的门锁，被抓了现行，我们问他为啥开人家的锁，他说想开一家开锁公司，来练练手……

近日，车站派出所民警致电本报记者：有一名男子带开锁工具到一小区开别人家的门锁，被抓了现行，我们问他为啥开人家的锁，他说想开一家开锁公司，来练练手……

“王某目前已经受到处罚。”昨日，车站派出所民警古朋说，前几天的一个下午，丹城路一小区一名女士报警称，有个小偷正试图开她家的门锁。古朋与同事到达该小区时，开锁男子已被小区保安控制。

古朋得知，报警人今年50多岁，家住11楼，当时只有她一个人在家。她发现有人在开她家的门锁后通过猫眼往外看，由于对方弯着腰看不到是谁，她判断对方很可能认为家里没人，想开锁进到家中行窃。她上了年纪，又是独自在家，因此不敢声张，就赶紧拨打110报警，并打电话通知小区物业公司。

小区保安赶来，将正在开锁的男子逮个正着，还发现他手里提着一个塑料袋。民警调查得知，该男子姓王，青海人。民警在王某的塑料袋里搜到三角扳手、改装螺丝刀等开锁工具。

“你为啥开别人家门锁？”面对民警讯问，王某称他准备开一家开锁公司，但手艺不行，因此想找几户人家的门锁练练手。目前，王某因涉嫌盗窃被行政拘留15天。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张波）