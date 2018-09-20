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两个箱子长得挺像 一场误会闹得挺大

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:57

　　昨日，郭先生拨打本报热线66778866：我的行李箱跟一位老太太的行李箱极其相似，导致她误把我的行李箱当成自己的拿下车，后来民警联系上她时，她还没发现拿错了箱子。

　　郭先生是洛宁人。昨日，记者联系到他时，他已乘坐上开往苏州的火车。他说，10日下午，他从洛宁乘客车来市区，打算乘坐当晚的火车到苏州打工。上车前，他把银色的行李箱放在车厢里。

　　车到火车站后，郭先生去取行李箱时发现，车厢里只剩一个行李箱，颜色和款式跟自己的箱子很像。他意识到有人拿错行李箱后，改签车票，并拨打110报警。

　　车站派出所民警到达现场，根据行李箱内的身份证等证件，跟三门峡警方取得联系，最终找到行李箱的主人张老太太。原来，老人当日与郭先生乘坐同一辆车，中途下车时拿错行李箱。民警联系到她时，她还一头雾水不知道咋回事儿。

　　昨日上午，郭先生与张老太太见面，换回各自的行李箱。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张波）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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