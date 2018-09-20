七旬老人被锁车内 路人发现忙报警

昨日，市民牛先生告诉记者一件事：几天前的一个晚上，我路过状元红路一家超市，看到一辆白色轿车停在路边，车内有一位老太太一直拍打车窗，嘴里喊着“开下车门，我想下车”。一时找不到司机，我只好帮老太太报警。约半个小时后，一名年轻男子回到车上，他说刚才去路对面办事，才把老人留在车里。

昨日，市民牛先生告诉记者一件事：几天前的一个晚上，我路过状元红路一家超市，看到一辆白色轿车停在路边，车内有一位老太太一直拍打车窗，嘴里喊着“开下车门，我想下车”。一时找不到司机，我只好帮老太太报警。约半个小时后，一名年轻男子回到车上，他说刚才去路对面办事，才把老人留在车里。

8日20时30分许，牛先生在状元红路人行道上遛狗，忽然听到一阵拍打车窗声。“我走近发现，一位70多岁的老太太坐在后座左侧，边拍打车窗边喊开门。”牛先生说，老太太看上去比较着急，他拉了一下车门发现，车门锁着，无法打开。

牛先生边劝老人别着急，边拨打114联系车主，鉴于车主联系不上，他帮老人报警求助。

随后，一名30多岁的男子来到车前开车，老人情绪也平静下来。牛先生跟男子沟通得知，刚才对方去路对面办事，就把老人先单独留在车里。

牛先生说，他之前看过一些报道，外地有老人被锁在车内发生窒息、虚脱等意外，他想通过晚报提醒大家，不要将老人或婴幼儿单独留在紧闭的车内，以免发生意外。（洛阳晚报记者 余子愚）