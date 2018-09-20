楼上孩子太“闹腾” 楼下拖把忙“还击”

昨日，西工派出所民警致电本报记者：一女子反映她家楼下住户安装震楼器，影响她和家人休息。我们了解得知，该女子家的孩子比较调皮，喜欢在家来回跑动，于是楼下住户用拖把捣房顶“还击”，没有装震楼器。

绘图 吴芳

昨日，西工派出所民警致电本报记者：一女子反映她家楼下住户安装震楼器，影响她和家人休息。我们了解得知，该女子家的孩子比较调皮，喜欢在家来回跑动，于是楼下住户用拖把捣房顶“还击”，没有装震楼器。

西工派出所民警宗云峰说，10日晚上，行署路一小区居民韩女士报警称，她家楼下住户在房顶装了震楼器，影响她家人休息。宗云峰与同事到达该小区后得知，韩女士租住在2楼。

宗云峰询问楼下住户得知，她家孩子目前上初中，每天晚上要在家学习，而韩女士家有个2岁左右的孩子，每天在屋里到处跑动，令她家孩子无法安心学习，她只好用拖把捣房顶“还击”，没有安装震楼器。

“韩女士家的地板是复合地板，容易传声。”宗云峰说，考虑到韩女士家的实际情况，他建议韩女士在孩子经常活动的区域铺一层降噪声的护垫。

在宗云峰的劝解下，事态终于平息。宗云峰说，邻居之间要相互体谅、互相理解，否则一些小矛盾、小摩擦很容易激化。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）