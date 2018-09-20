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稀奇！洛阳近20斤重“红薯王”拍出6800元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:32

　　李全会和他种的“红薯王”

　　乖乖，真是开眼界了！一个重19.7斤的红薯，最终拍卖价格为6800元，这在我市历届红薯擂台赛上都没见过。

　　11日，洛阳市第九届红薯擂台赛暨汝阳红薯文化节在汝阳县举行。和往届不同的是，本届红薯擂台赛，把过去红薯打擂“以个儿大为强”的评比办法，变为“以品相和质量为主”，目的是引导村民在红薯种植上不要过于追求个儿大，要根据消费者的需求去种植品相好、质量高的红薯。

　　2016年，“汝阳红薯”通过国家农产品地理标志认证；在刚刚结束的第16届中国国际农产品交易会上，“汝阳红薯”被农业农村部评为“国家级农产品地理标志示范样板”，“薯味薯趣”牌汝阳红薯荣获金奖。

　　本届红薯擂台赛吸引了来自全国各地的107名选手报名，经过激烈角逐和有关专家的认真评选，最终评出6个红薯单株高产奖和6个红薯单块高产奖。

　　活动现场，汝阳县城关镇农民李全会种植的一个“洛薯13号”红薯，凭借19.7斤的重量获得红薯单块一等奖，被评为“红薯王”。经过激烈拍卖，这个“红薯王”被河南荣路农业科技开发有限公司以6800元拍得。（洛阳晚报记者 高山岳 通讯员 李景堂 王梦超 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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