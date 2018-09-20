收款码被激活 饭店近千元营业款进他人账户

“前几天的营业款终于追回来了，要不是发现得早，损失就更大了。”昨日，洛龙区一农家乐老板向《洛阳晚报》记者讲述了自己的粗心经历，原来他申领新的收款二维码后未使用，不料被家人摆到柜台上，经一名顾客扫码激活后，他们饭店的营业款陆续转入该顾客的账户中……

“前几天的营业款终于追回来了，要不是发现得早，损失就更大了。”昨日，洛龙区一农家乐老板向《洛阳晚报》记者讲述了自己的粗心经历，原来他申领新的收款二维码后未使用，不料被家人摆到柜台上，经一名顾客扫码激活后，他们饭店的营业款陆续转入该顾客的账户中……

在我们身边，随着智能手机的普及，扫码支付也越来越便捷。作为商家，您知道申领、使用收款二维码的注意事项吗？

饭店收款码被顾客激活，近10天营业款进了顾客账户

市民马先生在龙门附近经营农家乐饭店，随着手机支付越来越方便，马先生也向支付宝、微信客服申领了收款二维码贴纸，顾客到店后扫码就能支付餐费。

“上个月20号前后，我看支付宝官方推出了立牌式收款二维码，比原有的贴纸二维码更实用，我就向支付宝官方申领了这种新款立牌式收款二维码。”马先生说，两天后，这种立牌式收款二维码被寄到饭店，但他有事外出并不知情，结果家人将该立牌式收款二维码摆上了饭店收银柜台。

11月1日，马先生回饭店后发现不对劲儿。“有顾客扫这个新二维码后显示已成功支付，但我的手机账户迟迟未收到款，一检查才发现，顾客扫码后显示的商家并不是我们饭店！”马先生说，他这才意识到，他的饭店收款二维码可能被顾客激活了！也就是说，近10天的营业款已经进了那名最先激活二维码顾客的账户。

报警后又致电支付宝客服，他终于追回近千元营业款

“那名顾客扫码激活我们店的收款码后，这二维码就已经不属于我们店了，不知道那名顾客是有意还是无心之举。”马先生说，他随后报警并向支付宝官方客服求助。

马先生递交个人信息后，支付宝客服后台查询到，马先生原申请的立牌式收款二维码近10天的收款金额共955元。11月5日，支付宝客服通过后台帮马先生追回了这些营业款。

“好在这几天是淡季，饭店的营业额并不高，一部分顾客扫了另外的微信收款码支付，要是在节日期间，那我们店损失可能就大了。”马先生说，他想通过自己的经历提醒同行，商家在申领二维码时一定要注意自己及时激活。

商家使用收款二维码谨记“提醒”，不仅实用而且防骗

随后，记者为此咨询了支付宝官方客服。对于收款二维码的使用，支付宝客服人员提醒：商家在收到收款码(收钱码)后，一定要用自己的支付宝扫一扫该二维码，验证该二维码是否属于本人所有，如果不是，请及时重新申请。

支付宝客服人员还提醒：商家在平时使用收款码过程中也要注意保管该收款二维码，最好开启扫码支付语音提示功能。为了防止遇到二维码被覆盖掉包的骗局，商家在收款时要与顾客确认收款人(商家)的真实姓名，避免顾客转错账造成损失。（洛阳晚报首席记者 王博东）