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“男子找中介买车被“套路”续：中介确实没能要来车价优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:57

　　为省钱找中介公司买汽车和车险，事后却发现车价不仅没有优惠，车险也藏猫儿腻。9日，本报报道了市民张先生找汽车销售中介买汽车被“套路”一事，当日下午，张先生来到涉事汽车销售服务公司讨说法。该公司负责人坦言，他们确实没从4S店要来车价优惠；提车当天他们给张先生提供的投保单是客户缴保险费的凭证，汽车销售中介公司留下客户的车险保险单存档是“行业惯例”；客户所交保费与实缴保费的价差是他们的应得盈利。（>>>新闻回顾

　　客户保险单被留下存档是“行业惯例”

　　10月2日，张先生和洛阳通淘汽车销售服务有限公司工作人员郭某某到瀍河区一家领克牌汽车4S店购车。购车后，张先生又通过郭某某在4S店购买车险。几天后，张先生发现自己实缴保费6000.51元购买的车险，应缴保费只有不到3800元。

　　11月9日下午，记者随张先生来到洛阳通淘汽车销售服务有限公司。该公司一名张姓负责人说，张先生所购汽车的售价为152800元，汽车保险费7030元。该公司工作人员郭某某曾承诺车价能降1000元，实际上，他们并未能从这家4S店要来降价优惠。因此，公司只收取了6030元保费。

　　该负责人还说，虽然车主张先生给4S店转账152800元购买了汽车，但他们为其减免了1000元保费。从这个角度来看，张先生通过通淘(洛阳通淘汽车销售服务有限公司)买车还是得到了实惠。同时，郭某某给张先生提供的车险投保单是交费凭证，张先生只需按照投保单上显示的保费额缴费即可。按照“行业惯例”，汽车销售中介公司要留下客户的车险保险单存档。因此，张先生没能拿到自己的保险单。

　　车价没优惠，车险保费还有猫儿腻

　　“购车前，郭某某称他们能从4S店要来1500元优惠，他们收取其中的500元作为服务费，我只需花151800元就能提车。”张先生的妻子说，看到郭某某坦诚的态度，他们才决定通过她买车和车险，哪知车价压根儿没降，买车险时又被忽悠了。

　　“我粗略计算得知，车险保费约4900元，我实交6030元，差价有1000多元。”张先生说，在他看来，郭某某以能从4S店要来优惠为由吸引他，后又在车险保费上“做文章”，且未如实告知车险保费，其相关行为存在欺诈消费者。

　　对于洛阳通淘汽车销售服务有限公司相关负责人所说的车险保险单被留下存档的说法。9日下午，当事人张先生索要个人的车险保险单，洛阳通淘汽车销售服务有限公司方面以“内勤工作人员不在，无法查看相关档案”为由回拒。

　　市消协、市保险行业协会已介入此事

　　11日下午，车主张先生告诉记者，洛阳通淘汽车销售服务有限公司相关人员联系他，表示愿意协商解决此事，但他认为他的合法权益受到了侵犯，因此决定维权。

　　目前，张先生已向市消协反映了此事。市消协相关工作人员说，涉事汽车销售服务中介公司的监管部门为市工商局专业分局，他们会尽快将张先生的相关投诉事项抄送给市工商局专业分局，待调查结果出炉，他们会第一时间联系张先生。

　　针对本车险保险单本应由车主自行保管及交易过程中车险保费不透明等问题，张先生还向市保险行业协会进行了反映。市保险行业协会相关工作人员说，他们会联系涉事的中国人民财产保险股份有限公司进行核实调查，并尽快给出调查、处置结果。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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