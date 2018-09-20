“双11”洛阳“剁手族”消费超8.2亿元 洛龙区“买买买”的人最多

昨日下午，记者从阿里巴巴了解到，今年“双11”，洛阳“剁手族”消费超8.2亿元，其中洛龙区的“买买买”实力最强，紧随其后的是涧西区和西工区。目前，我市快递企业已做好应对“双11”快递高峰的准备，不太可能出现爆仓情况。从明天开始，我市快件的进港量将逐渐接近峰值。

今年“双11”，您买啥了？有多少快件正在路上？

昨日下午，记者从阿里巴巴了解到，今年“双11”，洛阳“剁手族”消费超8.2亿元，其中洛龙区的“买买买”实力最强，紧随其后的是涧西区和西工区。目前，我市快递企业已做好应对“双11”快递高峰的准备，不太可能出现爆仓情况。从明天开始，我市快件的进港量将逐渐接近峰值。

数据“双11”，洛阳网购消费超8.2亿元

家在洛龙区英才路的市民郑女士，“双11”共买了43件商品，花费3.7万余元。“单是纸尿裤，我就买了10箱。”郑女士说，如今“双11”已成为自己购物习惯的一部分，不买点儿啥就不得劲儿，很多东西都是一次囤了一年的量。

翻看她的购物记录，婴儿用品、卫生纸、女装、食品等种类繁多，但郑女士对她的“战绩”依旧不太满意。“大家下单的速度确实太快了，我提前放进购物车里的很多东西，刚过11日零时，不到一分钟就断货了。”郑女士说。

和她一样，在“双11”疯狂“剁手”的洛阳人还有不少。淘宝App中“我的双11战绩”显示，截至记者昨日19时发稿时，洛龙区“买买买”的人最多，消费能力最强，其次为涧西区和西工区。

工作人员正忙着接送快件

体验应对“双11”，快件分拣线已提速

孙欢利是顺丰速运洛阳机场中转场的一名分拣工。“今年‘双11’的节奏比去年快。”昨日中午，孙欢利对记者说着话，手中的活儿并没有停下。她说，从11日开始，每天经她的手出港(由洛阳发往外地)的快件有2000多件，平时才1000件有余，去年“双11”的量没有今年大。

顺丰速运洛阳机场中转场负责人冉银增说，从10日起，顺丰速运的“双11”模式就已全面启动，快件出港峰值已于11日晚到来，两小时内的出港量最多为2.3万多件，进港(由外地发往洛阳)峰值预计出现在14日，预计一天内将超过11万件，比去年同期增长30%。

记者在现场注意到，快件分拣线的速度似乎也有所加快。冉银增说，确实如此，平日里快件数量较少时，分拣线传输速度较慢，一个分拣员就可以处理，现在为了应对出港快件量极速增大的情况，他们调快了传输速度并加派了人手。

保障爆仓情况在我市几乎不可能出现

11日14时36分23秒，我省“双11”交易量在这一刻超过了2017年“双11”的全天交易额。

大幅增长的交易额背后，是更大的快件量和更严峻的派送压力。市邮政管理局相关负责人说，今年“双11”期间(11日至16日)，我市快件业务量预计超过1350万件，比去年同期增长40%；14日、15日的单日快件处理量，可能是日常处理量的3倍。

咱洛阳人买了这么多快件，大家担心的爆仓情况会出现吗？该负责人表示，几乎不可能，因为我市“双11”保障工作已进行到第九年，快递“错峰发货、均衡推进”的工作机制已运行得比较成熟，我市33家快递公司的实际承载能力还有较大空间。此外，在派送末端，市邮政管理局还引导丰巢、云柜、一号柜、日日顺、六号柜5家智能快递柜企业，提供800多组快递柜，在“双11”期间面向所有快递企业开放，预计提升电商包裹交付率近三成。

维权收到“双11”快件，若有疑问这样维权

今日开始，我市进港快件量将反超出港快件量，并在明后天迎来峰值。这就是说，您在这个“双11”网购的商品，快递小哥将在明后天喊您集中收货啦！

快件拿到手后，物品破损怎么办？您对快递小哥的服务满意吗？该负责人说，收到快件后，您若对快件有疑问或对快递公司的投诉处理结果不满意，可以通过以下途径维权：一是拨打12305，向国家邮政局消费者申诉中心进行申诉；二是拨打0371-12305，向省邮政管理局消费者申诉中心申诉；三是拨打0379-63261172或到市邮政管理局进行申诉。（洛阳晚报记者 王若馨/文 张斌/图）

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“双11”当天，全国处理快件4.16亿件

同比增长25.68%

□据新华社北京11月12日电

国家邮政局监测数据显示，11日，主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25.12%；全天各邮政、快递企业共处理快件4.16亿件，同比增长25.68%，再创历史新高。

今年，主要电商平台促销力度不减，加之微商拼团模式平台成为电商集中促销的新生力量，促进了旺季快递业务需求增长。(记者 赵文君)