洛阳华夏文房文化博物馆，位于涧西区丽新路世纪华阳临街商铺112号，建筑面积1561.37平方米。

唐代箕形砚

洛阳华夏文房文化博物馆，位于涧西区丽新路世纪华阳临街商铺112号，建筑面积1561.37平方米。

馆藏以汉唐宋元名砚为主的历代文房类专题文物358件，展出历代名砚260余方，其中汉代盘龙砚、唐代人首龟身砚、唐代箕形砚等为海内孤品。

该馆的数件古砚藏品雕工奇绝，乌龟的颈、腿肌理刻画细致入微，尤其是龟首，或昂扬向天，或侧伸探路，眼睛鼓凸，精光逼人。洛阳华夏文房文化博物馆自2017年7月4日正式开馆以来，坚持免费开放，截至目前已接待参观者逾6.2万人次。（洛阳日报记者 潘郁 摄）